Sandra Milo ringrazia Eleonora Daniele | “So che ti preoccupi per me”

Io e Te : Sandra Milo fa una confessione intima sul suo fidanzato : Sandra Milo torna a parlare del suo fidanzato: “Non abbiamo un rapporto fisico” Sandra Milo ha rilasciato un’interessante intervista sull’ultimo numero del settimanale Oggi uscito nelle edicole in queste ultime ore. E in questa occasione la conduttrice di Io e Te ha parlato del suo nuovo fidanzato, facendo una clamorosa confessione. Cosa ha detto? La giornalista del magazine, durante questa intervista, ha chiesto alla ...

Sandra Milo a sorpresa a Venezia si presenta con il suo fidanzato : Sul red carpet del festival di Venezia Sandra Milo si è presentata con il suo nuovo fidanzato, molto più giovane di lei. L’attrice che quella passerella la conosce piuttosto bene ha avuto tutti i flash puntati quando, sfoggiando un elegante abito cipria, è stata accompagnata dall’uomo che in questo momento le sta regalando tanta felicità. Poi in questo periodo è tornata in tv nel programma di rai uno “Io e Te” di Pierluigi Diaco con la parentesi ...

Sandra Milo sul red carpet di Venezia con il suo fidanzato : Sandra Milo dopo un periodo buio, è tornata in tv nel programma di rai uno “Io e Te” di Pierluigi Diaco con la parentesi dedicata alla Posta del Cuore, ma soprattutto la Milo in questo periodo accanto a lei ha un giovane fidanzato con cui ha sfilato sul red carpet di Venezia 76 nella serata inaugurale. L’attrice che quella passerella la conosce piuttosto bene ha avuto tutti i flash puntati quando, sfoggiando un elegante abito cipria, è stata ...

Sandra Milo sorprende tutti a Venezia con il suo “giovanissimo fidanzato” : È finalmente un periodo d’oro per Sandra Milo: professionalmente, dopo un periodo buio, si sta tirando su grazie alla sua partecipazione a Io e Te di Pierluigi Diaco con la parentesi dedicata alla Posta del Cuore, ma soprattutto – a proposito di cuore – il suo sembra battere solo per il baby fidanzato con cui ha sfilato sul red carpet di Venezia 76 nella serata inaugurale. L’attrice musa di Federico Fellini che quella passerella la conosce ...

Io e Te : salta il collegamento con Sandra Milo a Venezia - Diaco : "Impossibile regalare un servizio all'altezza del Servizio Pubblico" (VIDEO) : Tutto era pronto: la scaletta con le interviste, il talk, le storie e un collegamento con Venezia dove la (ribattezzata) regina dei sentimenti Sandra Milo si trova per la 76° Mostra d'arte cinematografica nel ruolo di inviata ufficiale per Io e Te, il programma estivo di Rai 1 con Pierluigi Diaco.Capita però che la tecnologia talvolta combini improvvisi brutti scherzi (ne ha saputo qualcosa la giornalista Cristina Fantoni nel TgLa7 di ieri) e ...

Mostra Cinema Venezia - Sandra Milo sul red carpet col nuovo compagno. Lui ha 37 anni in meno : ecco chi è : Insieme, sul red carpet del Cinema di Venezia, acclamati da curiosi e fotografi. Sandra Milo e il nuovo compagno, Alessandro Rorato, sono stati i protagonisti del gossip estivo. Lei, musa di Federico Fellini e tra le più importanti attrici della storia del Cinema italiano. Lui, 49 anni, è invece un imprenditore trevigiano del settore della ristorazione (è titolare di un noto ristorante a Salgareda). I due si conobbero anni fa proprio a ...

Mostra del Cinema di Venezia 2019 - Sandra Milo presenta il nuovo amore sul red carpet : Venezia 76, Sandra Milo sfila in coppiaVenezia 76, Sandra Milo sfila in coppiaVenezia 76, Sandra Milo sfila in coppiaVenezia 76, Sandra Milo sfila in coppiaVenezia 76, Sandra Milo sfila in coppiaL’età sembra essere solo un numero per Sandra Milo, 86 anni già compiuti solo all’anagrafe. L’attrice sfila piena di grazia in un abito che sente totalmente suo, muove le mani, saluta i fotografi. E non è da sola. La musa di Fellini ...

Sandra Milo Innamorata. Lui Ha 37 Anni in Meno! : A 86 Anni Sandra Milo ha ancora voglia di innamorarsi e sta con Alessandro Rorato. Si sono presentati insieme al Festival del Cinema di Venezia. Sandra Milo a 86 Anni è di nuovo Innamorata. E ha scelto un’occasione importante, come il red carpet del Festival di Venezia per ufficializzare la sua nuova relazione. Lui si chiama Alessandro Rorato, è proprietario di un noto ristorante. Ma soprattutto a 37 Anni meno dell’attrice. In questa ...

Sandra Milo a Venezia 2019 con Alessandro Rorato - imprenditore 49enne e suo nuovo compagno : Sandra Milo e Alessandro Rorato sembrerebbero fare sul serio. L’attrice 86enne e il giovane compagno (37 anni di meno) hanno partecipato in coppia alla Mostra del Cinema di Venezia 2019. Rorato ha sfilato sul red carpet insieme alla diva e anche se non ci sono stati gesti di palese tenerezza, è palese si tratto di una presentazione ufficiale.Continua a leggere

Sandra Milo - nuovo amore a 86 anni : è un ristoratore di Treviso molto più giovane di lei : A 86 anni, la musa di Federico Fellini e ultima diva del cinema italiano, avrebbe un nuovo amore. Il vero gossip delll'estate 2019, porta il nome di Sandra Milo che, indocile alle convenzioni, non teme il tempo e tanto meno la differenza di 37 anni tra lei e l'uomo di cui si sarebbe innamorata. Instancabile coprotagonista con la rubrica 'La posta del cuore' di 'Io e te', programma estivo di Rai Uno condotto da Pierluigi Diaco, la 'Sandrocchia ...