Risotto al Barolo | il modo più raffinato per dire «ti amo»

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 12 settembre 2019) Ilalintimidisce. Per via della sua storia antica (era il piatto preferito di Camillo Benso Conte di Cavour), anzitutto, a base di questo vino piemontese rosso, intenso, elegante, addirittura patrimonio Unesco. E anche perché ilin generale sembra, ai più, un argomento complesso. Ci sentiamo di smentire quest'ultimo timore, dichiarando però subito che per un risultato ottimale occorre procurarsi materia prima eccellente. Nello specifico: riso Carnaroli, preferibilmente, ma anche Vialone nano, Baldo o Roma. E una buona bottiglia di(non accontentatevi, la ricetta ne risentirebbe inevitabilmente). Quanto ai tempi di preparazione e alla necessità di rimanere accanto alla pentola durante tutte le fasi di cottura, anche quando è già arrivata l'ospite: non è necessariamente un problema. Al contrario. Immaginiamo la ...

oblionata : @basedinme Risotto al barolo, pasta in bianco (è sempre buona), agnolotti al plin e pasta panna piselli e prosciutt… -