Giorgia | 18enne impiccata in un parco a Roma Custode ' pensavo fosse un manichino…'

Bari - donati gli organi di Giorgia Soriano - 18enne travolta e uccisa mentre tornava a casa in bici : I genitori della 18enne, investita e uccisa da una vicina di casa mentre pedalava in sella alla sua bicicletta, hanno deciso di donare gli organi. Stasera nel frattempo è stata organizzata una fiaccolata per chiedere più sicurezza.Continua a leggere