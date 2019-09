C' è acqua sull' esopianeta K2-18b | leone d’oro alla carriera per l’abitabilità

Cosa sappiamo sull’esopianeta potenzialmente abitabile su cui abbiamo trovato acqua : (illustrazione: Mark Ward/Getty Images) Finora i casi reputati interessanti erano di due tipi: da una parte gli esopianeti appartenenti alla cosiddetta zona abitabile, ossia né troppo vicini né troppo lontani dalla propria stella da avere temperature in linea di principio compatibili con la vita, e dall’altra gli esopianeti dotati di acqua. Mai era accaduto, infatti, che le due condizioni fossero presenti simultaneamente per uno stesso ...

Avviato procedimento nei confronti dell'agente che ha fatto salire il figlio di Salvini sulla moto d'acqua della Polizia : Ai primi di agosto il dipartimento di Polizia competente per territorio avrebbe Avviato un procedimento disciplinare nei confronti dell’agente che ha fatto salire sulla moto d’acqua della Polizia il figlio di Matteo Salvini.L’agente è stato convocato dal questore di Livorno che gli ha comunicato l’avviamento della procedura. Al momento non sarebbe stata fatta ancora nessuna proposta di sanzione, avverso la quale ...

F1 - GP Italia 2019 : le previsioni meteo per Monza. acquazzone nelle prove libere - qualifiche e gara sull’asciutto? : Le previsioni meteo non sono particolarmente confortanti in vista del GP d’Italia 2019, tappa del Mondiale F1 che si correrà nel weekend sullo storico tracciato di Monza. Si preannuncia infatti un clima molto variabile con l’alternanza di fasi temporalesche e di alcune schiarite mentre le temperature dovrebbero essere in calo, l’estate volge al termine anche in Brianza e questo potrebbe condizionare l’attesissimo ...

L’uragano Dorian stazionario sulle Bahamas da oltre 24 ore : Grand Bahama devastata - case invase dall’acqua fino al primo piano [VIDEO SHOCK] : L’uragano Dorian si è indebolito alla categoria 3, portando venti di 201km/h. Nonostante l’indebolimento però, rimane stazionario, centrato a nord della parte centrale dell’isola di Grand Bahama, dove è riportata una Storm Surge (innalzamento del livello del mare) catastrofica. Alcune parti di Grand Bahama, soprattutto la parte centrale, hanno trascorso ben oltre 12 ore sotto i venti di massima intensità delL’uragano Dorian. Dalle prime ore di ...

Salvini e il figlio sulla moto d'acqua : inchiesta su due poliziotti : Quella moto d?acqua della Polizia che scorrazza con a bordo il figlio di Matteo Salvini potrebbe costare ai due poliziotti che presidiavano quel tratto di costa, una sanzione disciplinare con...

Maltempo a Roma - allagamenti e alberi caduti. Ai Castelli fiumi di acqua e fango sulle strade : Rami caduti e strade allagate a causa del Maltempo che oggi pomeriggio ha colpito la Capitale. A causa delle forti piogge i vigili del fuoco hanno chiuso il sottopasso Appia bis in direzione...

Turchia - la diga di Ilisu è pronta. E provocherà una valanga d’acqua sulla storia : “Non dovrebbero farlo… Perderemo tutto. Resteremo senza casa. Riceviamo un piccolo compenso, ma è difficile”, la testimonianza di una delle persone delle quali nessuno si occupa. “Questa è storia. La nostra cultura è molto ricca. Nell’Occidente e in Europa danno valore alla tutela della storia, ma qui siamo seduti proprio nel mezzo di un tesoro mondiale. Io sono un sostenitore della sua conservazione. Dobbiamo avere qualcosa da mostrare ai ...

Migranti - sulla nave Mare Jonio è emergenza : “Non abbiamo più acqua”. Casi di scabbia a bordo : È emergenza igienico-sanitaria a bordo della nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans, dove ci sono ancora 34 dei 98 Migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Mediterraneo centrale. Dopo il divieto di ingresso in Italia firmato da Salvini, Toninelli e Trenta, solo donne e bambini sono stati fatti sbarcare a Lampedusa, ma sull'imbarcazione la situazione degenera: "Non c'è acqua dolce né potabile. Ci sono Casi di scabbia. Necessario ed urgente ...

Palio di Siena - lancia bottiglia d’acqua sulla pista durante la corsa dell’Assunta : capogruppo di Fratelli d’Italia si dimette : Il 16 agosto scorso, durante il Palio di Siena, dai palchi di piazza del Campo aveva lanciato una bottiglietta d’acqua che era finita sulla pista mentre si correva la corsa dell’Assunta, rischiando di compromettere la storica corsa dei cavalli e beccandosi una multa di 500 euro nonché una richiesta di Daspo, il divieto di accedere alle manifestazioni sportive. Per questo Maurizio Forzoni, consigliere comunale di Fratelli ...

Gira una truffa sulla crema Hondrostrong per le articolazioni : Giordana Bevilacqua non è medico : Stanno piovendo segnalazioni in questo periodo a proposito di una presunta inserzione tramite la quale sarà possibile acquistare la crema Hondrostrong, utile per eliminare dolori alle articolazioni. Ci sono diversi aspetti da prendere in esame su questa vicenda, perché da un lato c'è una vera e propria truffa che Gira soprattutto sui social, simile a quella di Euronics analizzata sul nostro magazine pochi giorni fa, mentre dall'altro vanno ...

Bomba d'acqua sull'aquilano - black aut elettrici ed allagamenti in città e disagi nella viabilità : L'Aquila - Una pioggia torrenziale ha provocato allagamenti e sbalzi di tensione della corrente elettrica che in qualche caso ha causato black out elettrici. Nel capoluogo si sono verificati allagamenti in via Vicentini, nella zona di piazza d'Armi e nel megaparcheggio di Collemaggio. In conseguenza dell'ondata di maltempo il traffico sta subendo forti rallentamenti, sulla A24 tra le stazioni di Tornimparte (L'Aquila) e Valle ...

Goccia fresca sull'Italia : tanti acquazzoni e temporali - rischio fenomeni violenti : Come previsto il tempo sta gradualmente mutando sulla nostra penisola per effetto di una piccola ma insidiosa Goccia fresca, ovvero una sacca d'aria più fresca alle medio-alte quote che con non...