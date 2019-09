Benevento | Daspo per il tifoso che accese un bengala nella gara contro il Cittadella

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019)per undella Curva Sud delche nel match casalingoilha acceso e lasciato cadere uncreando pericolo per gli spettatori. Ad emettere il provvedimento è stata la divisione di Polizia Anticrimine della questura diche ha accertato la responsabilità del ‘supporter’ attraverso la visione dei filmati di videosorveglianza presenti nello stadio ‘Ciro Vigorito’. Ilnon potrà accedere alle manifestazioni sportive su tutto il territorio nazionale per un periodo di tre anni. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloper ilcheunilCalcioWeb.

