Traffico Roma del 11-09-2019 ore 08 | 30

(Di mercoledì 11 settembre 2019) RESTA INTENSO ILCOME DI CONSUETO A QUEST’ ORA DEL MATTINO SULLE CONSOLARI IN INGRESSO ALLA CAPITALE AUMENTA ILSUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO RALLENTAMENTI E CODE DALLA NOMENTANA AL BIVIO PER LA A24 E POI DALLA DIRAMAZIONESUD ALL’APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA A TRATTI SI RALLENTA CON CODE DALL’AURELIA ALLA VIA OSTIENSE MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLAA24-TERAMO SI STA IN CODA DAL RACCORDO ANULARE FINO ALL’INGRESSO IN TANGENZIALE EST. PER LAVORI SI PASSA SU UNA CARREGGIATA RIDOTTA SU VIA SALARIA, PER QUESTO ABBIAMO CODE A TRATTI TRA VILLA SPADA E VIA DEI PRATI FISCALI VERSO IL CENTRO CITTÀ, A QUESTO PROPOSITO RICORDIAMO CHE, SALVO MODIFICHE, IL TERMINE DEIGLI INTERVENTI IN QUESTA ZONA È PREVISTO PER IL 13 SETTEMBRE. CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA PONTINA E VIALE DELL’UMANESIMO IN DIREZIONE CENTRO ...

