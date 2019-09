Sara Di Pietrantonio uccisa e bruciata | ergastolo a Paduano Pena aumentata per stalking

Delitto Sara Di Pietrantonio - ergastolo all'ex fidanzato nel processo di appello bis : Vincenzo Paduano uccise e poi diede alle fiamme l'ex fidanzata il 29 maggio del 2016 in via della Magliana. Il processo bis dopo il rinvio della Cassazione che ha chiesto di rideterminare e aggravare la pena per l'uomo

Sara Di Pietrantonio - il processo di Appello Bis condanna di nuovo l’ex fidanzato all’ergastolo : “Reato di stalking non assorbito in omicidio” : Il reato di stalking non è assorbito da quello di omicidio. Con questa motivazione i giudici della Corte d’Appello hanno condannato all’ergastolo Vincenzo Paduano, l’uomo che uccise e poi diede alle fiamme l’ex fidanzata Sara Di Pietrantono, a maggio del 2016. L’assassinio avvenne in via della Magliana a Roma. L’ex guardia giurata, reo confesso, raccontò di aver aggredito, tramortito, strangolato e e poi ...

Strangolò e diede alle fiamme Sara Di Pietrantonio - Paduano condannato all'ergastolo in Appello : Ergastolo per Vincenzo Paduano, l’uomo che uccise e poi diede alle fiamme l’ex fidanzata Sara Di Pietrantonio il 29 maggio del 2016 in via della Magliana a Roma.Lo hanno deciso i giudici della Corte d’Appello dopo che la Cassazione aveva disposto, nell’aprile scorso, un nuovo processo di secondo grado ritenendo il reato di stalking non assorbito da quello di omicidio come invece fatto nel corso del primo processo ...

