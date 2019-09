Rovereto | vuole farsi arrestare e distrugge un bancomat | per lui solo una denuncia

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Un singolare fatto di cronaca si è verificato ieri mattina a, un paese della provincia di Trento. Secondo quanto riporta la stampa locale pare che un 40enne italiano senza fissa dimora abbia distrutto undi proprietà di Poste Italiane. Il motivo del folle gesto risiederebbe nel fatto che non trovava un posto coperto per dormire, e per questo ha pensato bene di commettere un reato in modo da poter essere arrestato dalle Forze dell'Ordine. L'azione è stata messa in atto in pieno giorno e sotto gli occhi attoniti dei passanti, che increduli hanno assistito alla scena. In realtà l'ATM non è andato completamente distrutto, ma è stato soltanto danneggiato, in quanto l'uomo lo ha colpito con un oggetto contundente. Nel giro di pochi minuti sul posto è giunta la Polizia....