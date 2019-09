Olivi positivi alla Xylella in Francia | ai confini con la Liguria

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) “Occorre evitarermismi e agire con tempestività per verificare il contagio e poi procedere immediatamente all’isolamento delle piante infette per attivare tutte le misure necessarie ad evitare l’estendersi della contaminazione”: è quanto chiede la Coldiretti in riferimento all’individuazione per la prima volta di duefastidiosa in, nel dipartimento Provenza-Alpi-Costa Azzurra, ad Antibe e Mentone, aicon la. “Si tratta di salvaguardare – sottolinea la Coldiretti – un patrimonio regionale culturale, ambientale ed economico storico con ulivi su oltre 18mila ettari di terreno molti situati sui tipici terrazzamenti, con varietà pregiate uniche al mondo come la taggiasca. Sotto accusa anche in questo caso – continua la Coldiretti – è il sistema di controllo dell’Unione Europea con frontiere colabrodo che ...