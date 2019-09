Mahmood canterà al Parlamento Europeo | nuova pioggia di commenti ignoranti | “Sei un finto

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 11 settembre 2019)alma non a tutti è gradita la sua presenza come rappresentante dell'Italia a Strasburgo. Il giovane artista milanese è infatti rimasto travolto da una serie dibeceri, nei quali veniva definito come unitaliano. L'entusiasmo di, che non sarà intaccato dall'ennesima ondata di ingiusti insulti sul web, non si è ancora placato. Alessandro Mahmoud ne dà l'annuncio ufficiale sui suoi canali social, nei quali ha commentato: "Sono stato invitato a partecipare all’evento Friends of Music alil 22 ottobre a Strasburgo, proprio prima dell’inizio del mio tour. Sono onorato ed emozionato per questa opportunità, grazie!" Le vecchie ruggini conseguenti alla vittoria al Festival di Sanremo non sono ancora risolte, dato che ancora in molti hanno l'ardire di definirecome unitaliano nonostante ...

riccioale19 : RT @OptiMagazine: .@Mahmood_Music canterà al #ParlamentoEuropeo, nuova pioggia di commenti ignoranti: 'Sei un finto italiano' - OptiMagazine : .@Mahmood_Music canterà al #ParlamentoEuropeo, nuova pioggia di commenti ignoranti: 'Sei un finto italiano' - Donatel65682407 : E bravo Mahmood..alla faccia loro?????? #Mahmood canterà al #Parlamento Europeo, l’ira dei fan di Salvini: “È e riman… -