Ilaria Spada | Mio figlio e Kim Rossi Stuart non amano i paparazzi

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Andrea Conti L'attrice, nelle sale dal 12 settembre con Enrico Brignano in “Tutta un'altra vita”, racconta di come è nato l'amore con il marito e delche non ama molto il gossip Raggiante e felice.è al settimo cielo a quattro mesi dal matrimonio con Kim, dopo sette anni di convivenza e unEttore, e ha da poco partorito la secondogenito Ian Maria. L'attrice sarà anche al cinema dal 12 settembre nel film “Tutta un'altra vita” con Enrico Brignano. Nella pellicola diretta da Alessandro Pondi,è la bellissima e sensuale Lola che fa perdere la testa a Gianni, un tassista romano sposato con due figli che si appropria per caso di una vita che non è la sua. Dalla finzione alla realtà, perl'amore ha avuto tutto un'altro sapore con Kim. Un'attrazione chimica nata in poche ore. “Ci siamo detti tutto la sera che ...

ilaria_nofasci : RT @ADoppioespresso: @LaSkilly @paolettococco3 Poi parlano di onore e libertà, il loro onore è: in dieci circondare e pestare un ragazzo co… - globalistIT : - Ilaria_26 : RT @bravimabasta: Ieri in aula gli Spada hanno insultato @FedeAngeli che ne disvelò le porcherie. RIcordiamo sempre come il M5S sia stato i… -