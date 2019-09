Elisa Di Francisca Il Sì a Ivan Villa | dopo Tokio 2020 il secondo

Elisa Di Francisca sposa - a Ischia il matrimonio con Ivan Villa : L'atleta azzurra, argento alle olimpiadi di Rio, ha sposato a Ischia Ivan Villa, produttore televisivo napoletano con il quale aveva già messo al mondo un figlio, Ettore, due anni fa: "Sono emozionatissima. Ci sposiamo sul mare, che io adoro, al tramonto. La cosa più bella è che ci sarà anche nostro figlio”, aveva detto alla vigilia.Continua a leggere

Elisa Di Francisca si è sposata : matrimonio a Ischia con Ivan Villa : Il matrimonio di Elisa Di Francisca: la schermitrice ha sposato il compagno Ivan Villa Fiori d’arancio per Elisa Di Francisca. Oggi, mercoledì 4 settembre, la nota schermitrice è convolata a nozze con il compagno Ivan Villa. Location del matrimonio la splendida isola di Ischia: la cerimonia è stata celebrata nel pomeriggio nella nota chiesa di […] L'articolo Elisa Di Francisca si è sposata: matrimonio a Ischia con Ivan Villa proviene ...

Mondiali di Scherma 2019 – Anche Elisa Di Francisca di bronzo a Budapest : l’azzurra ko in semifinale : Anche Elisa Di Francisca eliminata in semifinale nella gara individuale di fioretto femminile ai Mondiali di Budapesto: bronzo per l’azzurra Che peccato a Budapest! Dopo Arianna Errigo Anche Elisa Di Francisca si ferma in semifinale ai Mondiali di Scherma 2019. L’atleta italiana è stata sconfitta nella semifinale del fioretto femminile dalla russa Deriglazova, col punteggio di 15-13. Quarto bronzo dunque per l’Italia, ...

Scherma - Mondiali 2019 : doppia medaglia azzurra! Elisa Di Francisca ed Arianna Errigo sono in semifinale : sono in arrivo due medaglie dal fioretto femminile. Non si conosce ancora il metallo, ma sicuramente saranno sul collo di Elisa Di Francisca e di Arianna Errigo. Le due azzurre si sono qualificate entrambe per le semifinali ed ora il sogno è quello di vivere un derby italiano in finale. Una bella, convincente e sofferta vittoria per Arianna Errigo, che ha superato per 15-13 l’americana Lee Kiefer. Un assalto partito bene per la lombarda, ...

Scherma - Mondiali 2019 : doppia medaglia azzurra! Elisa Di Francisca ed Arianna Errigo sono in semifinale : sono in arrivo due medaglie dal fioretto femminile. Non si conosce ancora il metallo, ma sicuramente saranno sul collo di Elisa Di Francisca ed Arianna Errigo. Le due azzurre si sono qualificate entrambe per le semifinali ed ora il sogno è quello di vivere un derby italiano in finale. Una bella, convincente e sofferta vittoria per Arianna Errigo, che ha superato per 15-13 l’americana Lee Kiefer. Un assalto partito bene per la lombarda, che ...