Chi è Diana Poloni | la fidanzata di Francesco Renga

Meghan e Harry - l’omaggio a Diana nella cameretta di ArChie : Abituati da sempre a omaggiare la figura di Diana, Meghan e Harry hanno deciso ancora una volta di celebrare il ricordo della principessa del popolo e hanno scelto di farlo in un modo dolcissimo. Sembra infatti che i Duchi di Sussex abbiano esposto una foto incorniciata della defunta nonna nella cameretta del piccolo Archie nella residenza di Frogmore Cottage. Questo tenero dettaglio è stato rivelato da una fonte vicina alla coppia al tabloid US ...

Lady Diana e quei 4 minuti prima dello sChianto : il racconto della guardia del corpo Trevor Rees-Jones : Trevor Rees Jones è l’unico sopravvissuto all’incidente automobilistico avvenuto a Parigi il 31 agosto 1997 che costò la vita alla principessa Lady Diana. Insieme a lei quella notte morirono anche l’amante Dodi Al-Fayed e l’autista Henri Paul. Attimi che in questi anni Trevor Ree Jones ha tentato disperatamente di ricostruire nella sua memoria. Quattro, fatali, minuti prima dello schianto di cui riesce a ricordare solo ...

New Music Daily è la nuova playlist di Apple Music aggiornata quotidianamente - per Chi ama le novità : Chi ama la Musica e le novità, e vuole essere fra i primi ad ascoltare le nuove canzoni appena pubblicate, apprezzerà la novità di Apple Music, che ha lanciato una nuova playlist chiamata New Music Daily. Il nome è esplicativo: ogni giorno propone agli abbonati le ultime canzoni appena edite dagli artisti più famosi al mondo. Il singolo principale nella prima edizione della playlist è The Man di Taylor Swift, dal nuovo album Lover. Apple Music ...

Harry - Meghan e la visita con ArChie alla tomba di Diana : Lady Diana al mareLady Diana al mareLady Diana al mareLady Diana al mareLady Diana al mareLady Diana al mareLady Diana al mareLady Diana al mareLady Diana al mareLady Diana al mareHarry l’ha detto più volte: avrebbe amato presentare la sua Meghan Markle a mamma Diana Spencer, la principessa del Galles scomparsa il 31 agosto 1997. Le due, il principe ne è certo, si sarebbero capite subito. E adesso, come riporta in esclusiva il Daily Mail, ...

LIVE Canoa velocità - Mondiali Szeged 2019 in DIRETTA : Carlo TacChini impressiona in batteria. Dressino-Torneo in finale nel K2 500 - alle ore 15.00 la sessione pomeridiana : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.30 Appuntamento alle ore 15.00 per la sessione pomeridiana con le Finali A delle specialità non olimpiche. 12.28 Vince a Germania, ma l’Italia è seconda e va in finale A! Terza la Francia, anch’essa in finale. 12.27 Falsa partenza della Germania. 12.24 Avversari degli azzurri saranno India, USA, Giappone, Germania, Francia, Corea del Sud, Lettonia ed Armenia. 12.22 Spagna, ...

Live Marsiglia-Napoli 0-0 Test Chiave per il campionato In mediana Elmas con Fabián : Ancelotti studia la partenza sprint: in campionato si comincerà subito con Fiorentina e Juventus in trasferta e il tecnico punta ad avere un Napoli già pronto. Ecco perché...

Lady Diana - la scena del bacio con Kevin Costner che in poChi conoscono : Lady Diana avrebbe dovuto recitare in un film insieme a Kevin Costner. Proprio così: la Principessa del Galles era stata contattata per interpretare il sequel di Guardia del Corpo, al quale aveva accettato di partecipare nonostante ci fosse una scena che la rendeva particolarmente nervosa. Avrebbe dovuto infatti scambiarsi un bacio con Kevin Costne…