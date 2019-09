Case : aumentano i mutui e si accorciano i tempi di vendita (3) : (AdnKronos) - In Italia crescono anche i mutui per comprare casa. Le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l'acquisto della casa per 11.172 milioni di euro nel primo trimestre 2019. Rispetto allo stesso trimestre del 2018 si registra una crescita delle erogazioni pari a +1,2%. E' quanto

Case : aumentano i mutui e si accorciano i tempi di vendita : Milano, 11 set. (AdnKronos) - Segnali di miglioramento sul mercato immobiliare italiano nel 2019. Secondo i dati raccolti attraverso le agenzie affiliate Tecnocasa e Tecnorete nel primo trimestre - circa 90mila dati tra le 5mila zone censite - nelle grandi città aumentano i prezzi delle Case, i temp

Case : aumentano i mutui e si accorciano i tempi di vendita (2) : (AdnKronos) – Il trilocale si conferma “la tipologia più ambita con il 40% delle richieste. Milano è l’unica, tra le grandi città, in cui la domanda del bilocale prevale sulle altre tipologie e registra un aumento della concentrazione sui piccoli tagli, a conferma dunque della forte attrattività del capoluogo lombardo per gli investitori”, continua Megliola. L’analisi dell’offerta mostra come ...

Case : aumentano i mutui e si accorciano i tempi di vendita (3) : (AdnKronos) – In Italia crescono anche i mutui per comprare casa. Le famiglie italiane hanno ricevuto finanziamenti per l’acquisto della casa per 11.172 milioni di euro nel primo trimestre 2019. Rispetto allo stesso trimestre del 2018 si registra una crescita delle erogazioni pari a +1,2%. E’ quanto emerge nel report banche e istituzioni finanziarie pubblicato dalla Banca d’Italia a fine giugno. Da dicembre 2016 il ...