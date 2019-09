Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Guidava una unaoltre il limite consentito. A bordo, una cassa da morto vuota. Quando laStradale di Palmanova (Udine) l’ha fermato, il conducente ha spiegato di essere inper un funerale e, senza aspettare oltre, ha chiuso il finestrino ed è ripartito alla stessa. A quel punto è iniziato un inseguimento con un un’ulteriore pattuglia per poter fermare in sicurezza il veicolo. Alla vista delle due auto, il mezzo ha accostato: gli agenti hanno potuto appurare che la cassa da morto era vuota e che vi era un’autorizzazione al trasporto di una salma da Trieste a Milano. Il conducente è stato autorizzato a ripartire, ma è stato sanzionato per le violazioni al codice della strada commesse e per non aver immediatamente acconsentito all’ispezione del mezzo. Multa di 400 euro e decurtazione di 11 punti dalla patente. Il fatto è accaduto lungo ...

repubblica : 'Mi aspettano al funerale': carro funebre con bara 'fugge' dalla Polstrada, pattuglie costrette a inseguirlo [news… - TutteLeNotizie : Carro funebre a tutta velocità in autostrada, la polizia lo insegue: “In ritardo per un… - ElGanspo : A4, carro funebre-freccia, inseguito dalla Polizia: «In ritardo al funerale» -