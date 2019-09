Borsa, Tokyo apre avanza dello 0,36%

Ladila seduta in positivo sostenuta dalla progressiva svalutazioneyen, con gli acquisti che si concentrano sui titoli che più dipendono dalla sostenibilità dell'export, in primo luogo il comparto auto. L'indice Nikkei0,36% e si assesta ai massimi in 6 settimane, a quota 21.468,97, aggiungendo 76 punti. Sui mercati valutari la divisa giapponese è trattata a 107,50 sul dollaro, e a un livello di 118,80 sull'euro.(Di mercoledì 11 settembre 2019)