Alzheimer | 66 mila malati in Veneto

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Venezia, 11 set. (AdnKronos) – Approda per la prima volta inl’Fest, originale contenitore di eventi e manifestazioni che per tre giorni , dal 13 al 15 settembre, riunisce a Treviso, nel parco Sant’Artemio e nelle principali piazze della città, il mondo sociale e sanitario che ruota attorno al problema demenze, di cui quella diè forse la più nota e tenuta. Sono circa 5le persone attese nel capoluogo trevigiano per un ricchissimo programma di incontri, spettacoli, maratone ed esperienze creative all’insegna del motto ‘Di amore non siamo vecchi”. L’appuntamento dell’fest, ‘inventato’ da Michele Farina, giornalista del Corriere della Sera che ha vissuto da vicino la malattia della madre, e da Marco Trabucchi, psicogetriatra e direttore del Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia, è ...

COTRONEOPEPPE : In Italia le persone affette da demenza sono un milione. Fra loro 600 mila soffrono di Alzheimer - rosatoeu : Alzheimer, più malati e sempre meno cure. Un’emergenza sanitaria e sociale: 600 mila le persone affette in Italia d… -