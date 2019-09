Violenta rissa tra stranieri al fast food | nigeriano reagisce al fermo

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 10 settembre 2019) Federico Garau Fuggito dopo laa cui aveva preso parte, lo straniero, regolare sul territorio nazionale, si è rivoltato contro gli agenti, i quali hanno dovuto faticare non poco per far scattare le manette ai suoi polsitraall'interno di un McDonald's di Reggio Emilia, al termine della quale uno solo dei contendenti, di nazionalità nigeriana, è stato catturato e quindi rimesso in libertà dopo una semplice denuncia Il fatto si è verificato durante lo scorso sabato tra le pareti deldi via Emilia Ospizio, angolo via Melato, intorno alle 14. Tante le persone presenti in quel momento all'interno del locale, tra cui famiglie con bambini, cosa che non ha minimamente preoccupato gli extracomunitari. Come riportato dalla stampa locale, dopo aver mangiato, gli africani avrebbero iniziato a discutere tra di loro, in modo via via più acceso. ...

tablerider : RT @51fini: San Pietro, le 2 mendicanti litigano a colpi di bastone e spariscono le finte gobbe Forse un disaccordo per il posto da occupar… - fabio_ang : RT @Giored6: #sanpietro 2 #mendicanti litigano a colpi di bastone Forse un disaccordo per il posto da occupare per chiedere l’elemosina sca… - soldi_anna : RT @51fini: San Pietro, le 2 mendicanti litigano a colpi di bastone e spariscono le finte gobbe Forse un disaccordo per il posto da occupar… -