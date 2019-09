Roma | Mkhitaryan si presenta | “Ecco dove mi esprimo al meglio” Petrachi | “Lui e Smalling

Roma - Totti promuove Mkhitaryan : “Può portare qualità e quantità”. Poi si parla di Pellegrini e Aquilani : “Mkhitaryan può portare tanta qualità e anche quantità alla Roma. Spero che si adatti subito al calcio italiano. A Roma sarà apprezzato: ha tanta tecnica e molta voglia di far bene”. Cosi’, ai microfoni di Sky Sport, l’ex capitano della Roma Francesco Totti. “Lorenzo Pellegrini è un giocatore fenomenale e duttile, sta soltanto a lui continuare a questi livelli. Alberto Aquilani è un amico: speriamo che faccia ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : l’Armenia ai raggi X. Il neo-Romanista Mkhitaryan è la stella - la difesa il punto debole : Dopo tre mesi di pausa tornano protagoniste le Nazionali per le Qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020 e l’Italia prosegue il suo cammino nel gruppo J apprestandosi ad affrontare in trasferta l’Armenia. La squadra allenata da Roberto Mancini è chiamata a blindare una delle prime due posizioni nel girone nella doppia trasferta a Yerevan e poi a Tampere con la Finlandia, rispettivamente contro la seconda e la terza classificata ...

Mkhitaryan alla Roma : l’esilarante commento di… Al Bano : “Henrikh Mkhitaryan giocherà alla Roma? Ma davvero? Non ne sapevo nulla, ma d’altronde a giugno non sapevo neppure chi fosse Henrikh Mkhitaryan”. Sono le parole di Al Bano Carrisi, alla Gazzetta dello Sport, il cantante ha parlato dell’ultimo acquisto dei giallorossi che si candida ad essere protagonista, Al Bano si è esibito al suo matrimonio. “Mi ha colpito per la sua umanità. Se non avessi immaginato, vista la ...

Roma - ascolta… Al Bano : “Mkhitaryan ragazzo umile! Nemmeno lo conoscevo - ma al suo matrimonio ho capito…” : Mkhitaryan è un nuovo calciatore della Roma, i primi complimenti arrivano da Al Bano che ha cantato al suo matrimonio! Il cantante italiano lo descrive come un ragazzo umile e gli augura tanta… felicità! Nelle ultime ore del calciomercato la Roma ha piazzato il colpo più importante del suo calciomercato estivo: l’arrivo di Henrikh Mkhitaryan. Il calciatore armeno è stato accolto con grande clamore in Italia, paese del quale non ...

Roma - Henrik Mkhitaryan arriverà in prestito con diritto di riscatto. Il colpaccio a sorpresa dall'Arsenal : Anche per la Roma è tempo di acquisti. La squadra della capitale, dopo aver preso Nicola Kalinic dall'Atletico Madrid e definito la cessione di Patrik Schick al Lipsia, è in procinto di accogliere tra le sue fila anche il trequartista armeno dell'Arsenal Henrik Mkhitaryan, il quale arriverà in prest

