Pd | chiude il sito d’informazione Democratica Allo studio una nuova piattaforma sul web

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2019) L’esperienza deld’informazione on-line del Pd arriva già al capolinea., nata durante la segreteria di Matteo Renzi e diretta da Andrea Romano, per ora è stata sospesa, ma al Nazareno è giàun nuovo strumento di comunicazione sul web: una, spiegano fonti dem alle agenzie di stampa, dove dirigenti e militanti possano discutere e lanciare proposte. L’annuncio della chiusura diè arrivato da un tweet del vicedirettore, Mario Lavia: “Molti mi chiedono perchénon esca più. Semplice, è stata chiusa e non so dire le ragioni“, si legge. L’ultimo articolo visibile sulrisale al 26 agosto scorso. Allache sostituirà ild’informazione, sempre secondo fonti Pd, sta lavorando Gianni Cuperlo, incaricato da Nicola Zingaretti di curare e progettare una Fondazione ...

fisco24_info : Spread chiude in rialzo a 157: Rendimento sale all'1,017% - fisco24_info : Mediaset: in Borsa chiude sopra recesso: Nella seduta titolo era sceso sotto soglia cruciale per Mfe - atanor7 : RT @ansa_economia: Spread chiude in rialzo a 157. Rendimento sale all'1,017% #ANSA -