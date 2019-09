L' aria che tira | Cazzola | ' Salvini deve andare a fare in c'

L'aria che tira - Cazzola insulta Salvini : "Deve andare a fanc*lo". Merlino : "Si scusi - non le fa onore" (Video) : “Salvini deve andare a fare in culo, sono stato chiaro?”. Giuliano Cazzola sgancia la bomba durante L’Aria che tira, lasciando di stucco Myrta Merlino (video qui). “Ma come! Siamo usciti dall’era del vaffa, siamo tutti sobri” replica allibita la conduttrice, che invita immediatamente l’economista a compiere un passo indietro: “Ritiri quello che ha detto, è grave. Ritiri quella frase, non è una bella frase, non è degna di lei e della sua ...

L'aria che tira - Cazzola in diretta : "Salvini deve andare a fare in c***". Merlino allibita - rabbia Bitonci : Una scena sconcertante a L'Aria che tira. L'economista Giuliano Cazzola, in collegamento con Myrta Merlino, assiste in silenzio all'intervista in diretta di Matteo Salvini al Senato. Poi prende la parola e con estrema tranquillità spiega: "Se avessi saputo che avrei dovuto ascoltare Salvini per 20 m

Allarme ESA : l’Amazzonia brucia e l’aria che respiriamo peggiora - la foto mostra l’inquinamento : Gli incedi in Amazzonia stanno peggiorando l'aria che respiriamo portando malattie e aumentando le temperature e, di conseguenze, il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici. L'Agenzia Spaziale Europea mostra le immagini satellitari della situazione in Amazzonia e ci spiega cosa sta succedendo tra anidride carbonica e formaldeide.

Gli auguri di Maria Grazia Cucinotta per la figlia Giulia che compie 18 anni : Il traguardo dei 18 anni rappresenta un momento importante per chi li compie e per i genitori, così Maria Grazia Cucinotta ha voluto rivolgere i suoi auguri speciali alla figlia Giulia Violati diventata maggiorenne. Solitamente restia a rendere pubblico sui social il suo privato, la Cucinotta non è riuscita a contenere la gioia per il compleanno della sua unica figlia, nata dalla relazione con il marito Giulio Violati, e ha condiviso con i suoi ...

Tina Cipollari - dopo qualche stravizio estivo - è stata messa a dieta da Maria : Una questione di peso è sbarcata a Uomini e Donne. In apertura di stagione del programma di chi cerca un partner per la vita, la padrona di casa, Maria De Filippi, più che occuparsi di problemi di cuore si è occupata di chili di troppo, proprio come se fosse una dietologa. Forse perché Maria, 57 enne, che da vera sportiva sfoggia una linea impeccabile, ha già messo a dieta il marito Maurizio Costanzo e lo tiene perennemente sotto controllo con ...

L'aria che tira - Salvini respinge l'inviato in diretta : "Non vedi come sto?" (Video) : Ad una telecamera non si sottrae mai, figurarsi alla proposta di un’intervista in diretta. Lunedì mattina però Matteo Salvini ha fatto un’eccezione e ha allontanato malamente Andrea Milluzzi che gli chiedeva una battuta al volo.Protagonista della manifestazione in piazza Montecitorio promossa da Fratelli d’Italia e in un secondo momento dalla Lega, Salvini è stato assediato dai sostenitori. Una volta liberatosi, l’ex vicepremier ha tuttavia ...

Terremoto M4.2 al largo della Calabria : sospesa circolazione ferroviaria per verifiche : Un Terremoto magnitudo ML 4.2 si è verificato al largo della costa nordoccidentale della Calabria (Cosenza) alle 04:57:47, ad una profondità di 267 km: lo riporta l’INGV. Al momento non sono segnalati danni a persone o cose. In seguito alla scossa, in via precauzionale e come da protocollo, la circolazione ferroviaria è stata sospesa tra Cetraro e Longobardi (linea tirrenica) e tra Paola e Bivio Pantani (linea Paola-Cosenza), per verifiche ...

Temptation island - Jessica su Ilaria e Nunzia a Venezia : "Preferite un'amica che vi dica solo cose belle?" - : Serena Granato L'ex protagonista di Temptation island, Jessica Battistello, ha voluto dire la sua sulle sue ex compagne d'avventura, presentatesi sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia Dal 28 agosto allo scorso 7 settembre, si è tenuta al Lido di Venezia la 76° edizione del Festival del Cinema di Venezia, che, ancora una volta, ha visto molte celebrità appartenenti al mondo del cinema presenziare al red-carpet dell'evento ...

Nuoto di fondo - World Series Nantou 2019 : arianna Bridi seconda - Rachele Bruni e Matteo Furlan terzi nel penultimo atto : Nelle acque di Cina Taipei arrivano altri piazzamenti prestigiosi per l’Italia del Nuoto di fondo impegnata nella penultima tappa delle World Series a Nantou. Nella 10 km femminile e maschile sono stati ottenuti riscontri confortanti a testimonianza dell’alto livello di competitività della squadra tricolore. Ci sono il secondo e terzo posto di Arianna Bridi e di Rachele Bruni. La campionessa europea della 25 km a Glasgow si è dovuta ...

Amici - Miguel Chavez smaschera Maria De Filippi? Quello stranissimo messaggio sui social : Iniziano a filtrare le prime anticipazioni sulla prossima edizione di Amici, il talent-show che come sempre sarà condotto da Maria De Filippi su Canale 5. I fan, infatti, attendono ancora i casting della trasmissione. Eppure, qualche voce filtra. In primis su Federico Milan, Federica Marinari e Migu

Formula 1 – aria tesa in casa Ferrari dopo le qualifiche di Monza? Leclerc si giustifica : “ecco quale era il piano”” : Charles Leclerc si giustifica dopo le polemiche nate ieri nel post qualifica a Monza: le parole del monegasco della Ferrari Che confusione ieri in pista a Monza: le qualifiche del Gp d’Italia hanno incoronato poleman Charles Leclerc, ma non sono mancate le polemiche. I piloti in pista, dopo l’incidente di Raikkonen che li ha costretti a tornare ai box, hanno giocato sporco, perchè nessuno voleva cedere la scia ai propri ...

Mariano Di Vaio - papà per la terza volta : lo scherzo e l'annuncio di Eleonora Brunacci : Con delle foto pubblicate sul suo profilo instagram, Mariano Di Vaio ed Eleonora Brunacci hanno voluto annunciare la nascita del terzo figlio in arrivo: è un maschietto. E’ un altro maschietto il terzo figlio della coppia composta da Eleonora Brunacci e dal fashion blogger, nonché imprenditore Mariano Di Vaio. A dire il vero possiamo definirla una bella famiglia numerosa visto che Mariano ed Eleonora stanno per diventare di nuovo genitori per la ...

Uomini e Donne anticipazioni : corteggiatore smascherato - Maria sconvolta per Sara : anticipazioni Uomini e Donne, nella seconda puntata verrà già smascherato un corteggiatore Prepariamoci a una stagione di Uomini e Donne ricca di scintille. Le anticipazioni del Trono Classico sulla registrazione del 6 settembre infatti vedono un corteggiatore già smascherato, ma è una delle troniste ad aver sconvolto la padrona di casa! Procediamo con ordine. Le […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: corteggiatore smascherato, Maria ...