La donna che aveva denunciato Neymar per stupro è stata accusata di frode | calunnia e

Madonna - che vieta i cellulari nel suo nuovo tour : Madonna, il party per I 61 anniMadonna, il party per I 61 anniMadonna, il party per I 61 anniMadonna, il party per I 61 anniMadonna, il party per I 61 anniMadonna, il party per I 61 anniCapita spesso che un concerto venga filmato dall’inizio alla fine, senza concedere allo spettatore la possibilità di saltellare o cantare a squarciagola per evitare che l’inquadratura venga decentrata o sfocata. A Madonna la cosa non deve essere ...

Monica e la malattia che colpisce una donna su un milione : “Non sprecate il vostro tempo” : "Amo la vita e grazie alla malattia ho capito cosa conta davvero: voi che avete tempo non sprecatela". Monica vive vicino Ancona ed è affetta da linfangioleiomiomatosi, una patologia polmonare rarissima e attualmente ancora senza cura. "Sono fiduciosa" assicura la 46enne di origine napoletana, madre di due figli. Anche grazie alla fede non si è mai arresa e alla sua storia si è interessato persino Papa Francesco, che le ha mandato una ...

Marocco - famigliari pensano che sia posseduta e la portano da sedicente esorcista che per allontanare i demoni bastona a morte la povera donna : Una donna di 40 anni con evidenti problemi mentali è stata uccisa da un uomo che diceva di essere un esorcista. Il fatto si è consumato in un piccolo villaggio a nord del Marocco a Douar Beni Salah. La donna, madre di otto figli, aveva evidenziato nell’ultimo periodo disturbi mentali. I suoi famigliari pensavano che la donna fosse posseduta dal demonio e per questo motivo si erano rivolti a un sedicente esorcista del villaggio. Il ...

Omicidio Piacenza - il pm : «Elisa assassinata perché non voleva più vedere Massimo». Gay Center : «Uccisa due volte - come donna e lesbica» : Elisa Pomarelli sarebbe stata uccisa perché voleva terminare la sua frequentazione con Massimo Sebastiani. È questa l'ipotesi al momento più accreditata dagli inquirenti di...

Avvenente donna single mette all’asta casa sua e se stessa - l’unica condizione è che l’acquirente la notte non deve russare : Un’Avvenente donna di 48 anni bionda e di origini norvegesi ha deciso di trovare un compagno ma vuole farlo in una maniera molto originale. La 48enne single ha messo all’asta la sua abitazione e se stessa per 600 mila dollari. La donna norvegese è un’imprenditrice e ha voluto inventare una nuova opportunità per le donne single o vedove chiamandola l’house with bride tradotto in italiano casa con moglie. La donna si chiama Deborah ...

La donna che ha creato 2.500 personalità per "sopravvivere" : Il caso di Jeni Haynes, una donna australiana che, per superare le violenze e le torture subite per anni dal padre, ha...

E’ sicuro che la moglie lo tradisca - assolda un investigatore che però pedina per un mese la donna sbagliata : Un investigatore privato è stato denunciato perché ha sbagliato la donna da pedinare e per più di 30 giorni l’ha seguito interrottamente. L’uomo era stato assolto da un marito che era sicuro che la moglie lo tradisse. L’investigatore, ricevuto l’acconto, si è messo subito sulle tracce della donna ma era quella sbagliata. L’investigatore stava seguendo una collega di lavoro della donna, anch’essa commessa di un negozio di abbigliamento. ...

Arianna David - ma che fine ha fatto Miss Italia 1993? Oggi è una donna - molto diversa da allora : Ricordate Arianna David? Stiamo parlando della bellissima modella che ha vinto Miss Italia nel 1993. Quando vinse il concorso per la più bella d’Italia era una ragazzina: aveva solo 20 anni. Giovane ma splendida. E anche spigliata. Per questo aveva sbaragliato la concorrenza e si era aggiudicata il titolo di più bella d’Italia. Da quel momento si aprirono per lei le porte del mondo dello spettacolo. Per dire, ha condotto il programma “C’era una ...

Riforma pensioni : si punta a modifiche su Q100 e sulla proroga dell'Opzione donna : Il nuovo Governo giallo-rosso insediatosi da pochi giorni è già a lavoro sulle prossime misure che saranno introdotte nella nuova Legge di Stabilità. Come ormai noto, la Quota 100 subirà alcune modifiche sostanziali al fine di reperire le risorse necessarie da reinvestire in politiche per il welfare: si mira, infatti, all'estensione del regime sperimentale Donna la cui scadenza è fissata per il 31 dicembre 2019. Si punta all'estensione ...

donna vegana denuncia i vicini perché cucinano pesce sul barbecue. Su Facebook scatta la reazione dei "carnivori" : È una vera e propria battaglia, anche se social, tra carnivori e vegani, quella che si sta svolgendo a Perth, in Australia, dove duemila persone (il numero è in costante aumento) hanno organizzato per il 19 ottobre un maxi barbecue accanto alla casa di una militante vegana. Le motivazioni? La Donna aveva denunciato i suoi vicini per la loro cucina, a suo parere maleodorante di pesce. La vicenda è iniziata in ...

Francavilla - accoltella 12 volte la donna che lo rifiuta : il suo cane la salva : Tra loro c'era stata una breve storia, interrotta forse dopo che la donna aveva avvertito un malessere crescente. Il seguito è il resoconto di un femminicidio in cui la vittima non è morta: è sopravvissuta grazie all'intervento del suo cane, un pastore abruzzese. Il fatto risale a ieri ed è avvenuto in un'abitazione di Francavilla al Mare, comune in provincia di Chieti, in contrada Valle Anzuca. La vittima, una moldava di 33 anni di cui non sono ...

Rapina una donna al parcheggio - arrestato 37enne : Giovanni Vasso Approfitta della distrazione della signora e dei finestrini aperti per aggredirla e derubarla ma i carabinieri lo arrestano in pochi minuti a Eboli nel Salernitano Aggredisce e Rapina una signora all'interno di un parcheggio, finisce in manette un 37enne a Eboli, in provincia di Salerno. L’episodio s’è consumato nella mattinata di ieri in un’area di sosta a ridosso di un istituto scolastico nel centro del comune ...

Australia - donna vegana denuncia i suoi vicini di casa perché accendevano il barbecue : Una vicenda abbastanza curiosa arriva dall'Australia orientale, precisamente da Girrawheen, un sobborgo di Perth. Qui infatti una signora che è vegana ha deciso di denunciare i suoi vicini di casa perché, a suo dire, questi erano soliti accendere il barbecue. La combustione per la cottura degli alimenti, in particolare carne e pesce, avrebbe reso l'aria del vicinato irrespirabile, tanto che la signora ha dichiarato di non riuscire più a godersi ...

donna curiosa spia i vicini che litigano ma resta incastrata nell’inferriata : Questa è una di quelle storie incredibili a credersi, eppure sta facendo il giro del mondo. È accaduta a maggio ma è arrivata dalle nostre parti solo in questi giorni. La signora colombiana rimasta intrappolata in un’inferriata a causa della sua curiosità è destinata a diventare leggenda. A riportare la notizia sono state piattaforme di informazione come How To do For e Fidelity House. Scatti rubati La notizia è arrivata dapprima dai social ...