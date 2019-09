I 20 frutti più salutari

Fonte : vanityfair

In qualsiasi dieta, un buon nutrizionista vi raccomanderà sempre una cosa: mangiate tanta frutta e verdura! Focalizziamoci quindi sulla frutta: la ricerca ha dimostrato che mangiare almeno 4-5 porzioni al giorno aiuta a migliorare l'umore e a ridurre il rischio di malattie cardiache, obesità e diabete di tipo 2. E sebbene noi italiani siamo dei grandi consumatori di frutta e verdura, ne mangiamo ancora troppo poca, rispetto al giusto fabbisogno giornaliero, e così ci perdiamo fibre alimentari, calcio, potassio e magnesio, che si trovano in abbondanza in questi prodotti. Il potassio, per esempio, aiuta a mantenere regolare la pressione sanguigna sana e lo potete trovare facilmente in banane, prugne secche e melone. La fibra nella frutta favorisce una ...