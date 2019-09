Governo | Musumeci | ‘manovra di palazzo più che espressione volontà popolo’

Governo : Musumeci - ‘incontrerò Patuanelli per Gela - T. Imerese e Cara Mineo’ : Palermo, 10 set. (Adnkronos) - "Penso di incontrare nei prossimi giorni il ministro dello Sviluppo economico per affrontare alcune vertenze, a cominciare dalla reindustrializzazione di aree come Gela, ma anche Termini Imerese, dove l’incerta sorte dell’ex Fiat lascia in ansia un migliaio di lavorato

Governo : Musumeci - ‘riserve politiche ma disponibile a confronto costruttivo’ : Palermo, 5 set. (AdnKronos) – “Al di là delle riserve politiche verso il nuovo Governo, sento da presidente della Regione di formulare gli auguri di buon lavoro a Nunzia Catalfo e Giuseppe Provenzano che, con Alfonso Bonafede, portano a tre le presenze siciliane nella compagine governativa. In particolare, i dicasteri del Lavoro e delle politiche sociali e quello del Sud rappresentano due leve fondamentali per far ripartire il ...

Governo : Musumeci - 'il Sud grande assente confronto politico M5S-Pd' : Palermo, 30 ago. (AdnKronos) - "Il Sud Italia continua ad essere vergognosamente il grande assente nel confronto politico di questi ultimi giorni sul probabile nuovo Governo M5S e Pd. E’ la conferma di quanto andiamo sostenendo da mesi: il Mezzogiorno rimane, per alcune forze politiche, soltanto un

Musumeci per l'autonomia - ma alla Lega auguro non ritorno al Governo : "Io sono a favore dell'autonomia, ma alla Lega auguro di non tornare piu' al Governo". Esordisce cosi' il presidente della Regione siciliana

Governo : Musumeci - ‘per il bene dell’Italia spero non ci sia un ritorno Lega-M5S’ : Palermo, 23 ago. (AdnKronos) – ‘L’ho detto nelle ultime settimane e lo ripeto: per il bene dell’Italia e del Sud in particolare mi auguro che non ci sia un ritorno di un Governo Lega/M5S. Auspico, invece, che si torni presto ad un Governo con tutte le forze di centrodestra, secondo lo schema che già oggi guida la maggioranza delle Regioni e dei Comuni”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello ...

Governo : Musumeci - 'politica non chieda voti a Sud se non riconosce emergenza' (2) : (AdnKronos) - "Se non si mettono in campo strumenti per consentire al Mezzogiorno di ripartire, la stagnazione economica che colpisce il Meridione continuerà a rodere come un tarlo l’intera società italiana - prosegue Musumeci - Il Sud può diventare una delle aree trainanti per la crescita dell’Ital

Governo : Musumeci - ‘politica non chieda voti a Sud se non riconosce emergenza’ : Palermo, 9 ago. (AdnKronos) – “Non so, anche se lo immagino, quale piega prenderà questa crisi di Governo, ma una cosa deve essere chiara a tutti i protagonisti della politica nazionale: il lavoro e il Sud dovranno essere, per chiunque si voglia cimentare nella guida del Paese, due priorità per l’esecutivo”. Così il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci.“Se la politica nazionale non capisce che i ...

Governo : Musumeci - ‘politica non chieda voti a Sud se non riconosce emergenza’ (2) : (AdnKronos) – “Se non si mettono in campo strumenti per consentire al Mezzogiorno di ripartire, la stagnazione economica che colpisce il Meridione continuerà a rodere come un tarlo l’intera società italiana – prosegue Musumeci – Il Sud può diventare una delle aree trainanti per la crescita dell’Italia: l’ambiente, i beni culturali e le produzioni enogastronomiche del Mezzogiorno sono considerati ...

Incendi : da Sifus esposti in procure siciliane - '50% colpa Governo Musumeci' (2) : (AdnKronos) - "Se il patrimonio boschivo siciliano, per almeno il 6o%, è privo di viali parafuoco e di opere di manutenzione del sottobosco - elenca Grosso - se la maggior parte dei forestali è tenuta a casa mentre i boschi bruciano, se gli addetti allo spegnimento degli Incendi sono dentro squadre