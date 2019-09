Giulio Raselli prima di Uomini e Donne | “Giulia? Una delusione!”

Fonte : lanostratv

(Di martedì 10 settembre 2019) Giulia Cavaglià: la delusione didiè il nuovo tronista die,del suo debutto sul piccolo schermo in una veste del tutto inedita, è stato intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni dove si è lasciato andare a qualche piccola confessione sulle sue precedenti esperienze televisive. Lariflessione, come giusto che sia, va all’ex tronista Giulia Cavaglià.era uno dei suoi corteggiatori, per poi essere rifiutato all’ultima puntata in favore di Manuel Galiano. La storia tra i due è però durata soltanto qualche settimana eha finalmente espresso la sua opinione in merito. Giulia Cavaglià è stata una delusione. A quanto mi risulta la sua scelta nel programma si è rivelata essere poi sbagliata ha dichiaratodi, lanciando una frecciatina nemmeno all’ex ...

