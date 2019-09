Gears 5 - recensione

Fonte : eurogamer

(Di martedì 10 settembre 2019) Una saga come quella diof War non ha di certo bisogno di presentazioni ma visti i risultati dell'ultimo capitolo, iniziava a crearsi la sensazione che i giorni di gloria dei COG fossero ormai un ricordo lontano, e che il team di The Coalition non fosse completamente in grado di raccoglierne l'eredità. Con una premessa del genere, è subito evidente come5 abbia molto da dimostrare, prima di tutto nei confronti dei giocatori, che la saga non fosse nelle mani sbagliate. E in tal senso è simbolico il cambio di nome del brand, che abbandona la versione estesa "of War" in favore di una più breve e semplice "". La motivazione ufficiale è che, oltre a chiamarlo già colloquialmente così, essendoci molti prodotti legati all'IP di Microsoft, comePop eTactics, è sembrato più giusto muoversi in tal senso. Ci piace credere però che questa decisione rappresenti ...

parliamodivg : I cog sono tornati e hanno cambiato molte cose, in meglio! ?? - MsmDimarco : Sto ancora giocando #Gears5 e per una recensione completa è presto. Intanto, vi dico una cosa: graficamente è il gi… - bigdarktiger : Recensione GEARS 5 - NON è il miglior capitolo? -