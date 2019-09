Gazzetta – Napoli attacco a rischio! Possibile forfait di Insigne…

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 10 settembre 2019)a rischio. La situazione infortuni La situazione infortuni nella rosa azzurra desta alcune preoccupazioni anche in considerazione dell’esordio in Champions, ne parla ladello Sport. Ecco quanto si legge sul quotidiano: “Insigne e Milik bloccati da problemi muscolari; Lozano che rientrerà dal Messico soltanto giovedì pomeriggio, a 36 ore dall’inizio della partita e Fernando Llorente che si sta allenando coi nuovi compagni soltanto da 10 giorni. Martedì, a Fuorigrotta, ci saranno i campioni in carica del Liverpool per la prima giornata. E non è escluso che Ancelotti debba fare a meno di Lorenzo Insigne, costretto a fermarsi al termine del primo tempo all’Allianz Stadium per un problema muscolare, avvertito già durante la fase di riscaldamento, ma tenuto nascosto ai sanitari. Una decisione, la sua, che non è piaciuta al club” PER LEGGERE ...

91Andersonnn : RT @MaaxiAngelo: Gazzetta dello Sport’s annual Serie A wage report is out: 1. Juventus (€294m) 2. Inter (€139m) 3. Roma (€125m) 4. Milan (… - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Caso Samp, Genova vuole il cambio di società prima del match col Napoli! I tifosi domani incontreranno l… - pino_nostro : RT @Bubu_Inter: Per monte ingaggi siamo quinti in Serie A, dietro a Juve, Roma, Milan e Napoli. Però alla @Gazzetta_it hanno pensato bene d… -