Carolina Kostner manda in tilt i follower | lo scatto del suo lato b è da urlo

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 10 settembre 2019) Marco Gentile, la famosa pattinatrice artistica su ghiaccio, sta incantando i suoi oltre 120.000su Instagram con scatti sensuali ed elegantiè sicuramente la pattinatrice artistica su ghiaccio più amata e conosciuta in Italia. La 32enne di Bolzano nel corso della sua lunghissima carriera ha vinto diverse medaglie come il bronzo ai Giochi olimpici invernali di Sochi nel 2014. L'atleta altoatesina è stata campionessa mondiale nel 2012 e ha vinto anche cinque medaglie ai campionati del mondo: due argenti nel 2008 e 2013, tre bronzi nel 2005, 2011 e 2014.ha inoltre vinto sei medaglia agli Europei, due d'argento nel 2009 e 2014 e quattro di bronzo, nel 2006, 2014, 2017 e 2018. L'altoatesina è stata anche fidanzata per tanti anni con l'ex marciatore azzurro Alex Schwazer ma la loro storia d'amore è naufragata quando il 35enne ...

una_su_zero : @Il_Negro_ Ricordo che hanno punito duramente anche Carolina Kostner e quella è stata la porcata nella porcata. - yamadarumars : RT @SuzukiIT: Il modo migliore per entrare in pista? Con Suzuki JIMNY! ??? Carolina Kostner dà inizio al Suzuki Bolzano Passion Gala con qu… - LunDaniela : Se davvero Alex Schwarzer non è colpevole di doping vorrei sapere come la @fisg_it farà x risarcire e chiedere scusa a Carolina Kostner ! -