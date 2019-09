Automobili Pininfarina | Bosch e Benteler presentano la base futura per le vetture

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2019) Durante una conferenza stampa prima del Salone Internazionale dell’Automobile di Francoforte, Michael Perschke, CEO di, Johannes-Jörg Rüger, CEO diEngineering GmbH, e Ralf Göttel, CEO di, hanno annunciato una collaborazione strategica volta allo sviluppo congiunto di una piattaforma EV a elevate prestazioni.Engineering evaluteranno il miglior concept tecnico e il potenziale di mercato per la nuova piattaforma su cui siranno le future. Le aziende si sono inoltre impegnate a sondare le opportunità di sviluppo di unaper leelettriche a elevate prestazioni di altri marchistici, al fine di conseguire ulteriori sinergie e consentire una più rapida adozione della mobilità elettrica in tutti i segmenti di mercato, inclusi settori in rapida crescita quali ...

