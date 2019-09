Salvini non è un fascista dice Francesco Rutelli

Salvini in comizio ma il microfono non funziona : costretto a urlare in piazza di Vignola. I suoi sostenitori : “Elezioni - elezioni” : Matteo Salvini prende la parola dal palco di Vignola, in provincia di Modena, per ribadire che “non mollerò mai, se vogliono riaprire i porti dovranno fare i conti con la nostra opposizione“. In Emilia-Romagna si torna al voto per le Regionali e il leader della Lega promette, con a fianco la candidata per il Carroccio, Lucia Borgonzoni, che “dopo 50 anni finalmente manderemo via la sinistra da qui”. I suoi sostenitori, ...

Berlusconi parla ai giovani di FI e critica i partner di destra : “Sovranismo non può governare”. Salvini : “Starà parlando del Milan” : La destra sovranista “non potrà mai vincere da sola. E se vincesse non sarebbe in grado di governare. Sta a noi ora costruire un’alternativa di centrodestra“. Silvio Berlusconi parla ai giovani di Forza Italia a Giovinazzo, in provincia di Bari, durante la manifestazione Everest e li indica come i “protagonisti” della nuova stagione del partito. “Occorre ricostruire lo spazio politico dei liberali, dei cattolici, ...

Berlusconi parla ai giovani di FI e critica i partner di destra : “Sovranismo non può governare”. Salvini : “Starà parlando del Milan” : La destra sovranista “non potrà mai vincere da sola. E se vincesse non sarebbe in grado di governare. Sta a noi ora costruire un’alternativa di centrodestra“. Silvio Berlusconi parla ai giovani di Forza Italia a Giovinazzo, in provincia di Bari, durante la manifestazione Everest e li indica come i “protagonisti” della nuova stagione del partito. “Occorre ricostruire lo spazio politico dei liberali, dei cattolici, ...

Berlusconi : "Chi aiuta il governo è fuori - non capisco più Salvini" : Intervistato dal 'Giornale' il leader di Forza Italia parla del futuro del centodestra che "per noi è l'orizzonte naturale"...

Silvio Berlusconi cannoneggia contro Matteo Salvini : "Spregiudicato e incomprensibile" : Suona la carica, Silvio Berlusconi. Lo fa in un'intervista concessa a Il Giornale firmata da Alessandro Sallusti, in cui il leader di Forza Italia spiega il suo piano per tornare al centro della scena politica, profetizzando una rinascita dei "moderati" dopo l'errore politico di Matteo Salvini che h

Sondaggi politici - governo M5sPd non piace agli italiani : ma Conte supera nel gradimento Salvini : Gli ultimi Sondaggi mettono in luce lo scarso gradimento degli italiani per il neo-nato governo Conte 2: l'alleanza tra Movimento 5 Stelle e Pd non piace agli elettori. Allo stesso tempo, però, sale il gradimento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che gode di una fiducia maggiore di Matteo Salvini, ora in calo.

Fabio Sanfilippo - il giornalista non si pente degli attacchi a Salvini : “Lo rifarei - non è invito al suicidio”. Ora la Rai valuta la sospensione : Il giorno dopo la polemica esplosa a viale Mazzini sul post Facebook del caporedattore di Rai Radio1, Fabio Sanfilippo, con cui il giornalista ha attaccato l’ex ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dicendo, in riferimento alla fine dell’esperienza di governo gialloverde, “tempo sei mesi e ti spari”, l’azienda sta valutando una sua sospensione cautelativa. Il giornalista non si dice affatto pentito del ...

Conte 2 - De Luca : “Non c’è più ministra Grillo? Grave perdita - che peccato. Salvini? A Milano spacciatori coi machete - altro che sicurezza” : “Nel nuovo governo c’è stato il cambiamento del ministro della Salute Grillo. Come potete immaginare, è una notizia che mi ha gettato nello sconforto, non ho dormito per 48 ore. Che peccato, ce ne faremo una ragione. Abbiamo avuto questa Grave perdita e ora c’è un nuovo ministro (Roberto Speranza, ndr), una persona garbata e amica. Ma per noi non cambia assolutamente niente “. E’ il commento ironico del presidente ...

Conte 2 - Telese a Salvini : “A Di Maio ha offerto Palazzo Chigi?”. L’ex ministro non risponde e attacca Conte e il M5s : Botta e risposta a In Onda (La7) tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e uno dei conduttori, Luca Telese, sulla narrazione esposta dalL’ex ministro dell’Interno circa la crisi di governo. Salvini attacca in primis il M5s: “Il mio è stato un atto di onestà e di amore per l’Italia. Nessun altro partito al mondo avrebbe messo in discussione sette ministeri, perché c’era un governo fermo da mesi che non approvava nulla. Ho sottovalutato la fame ...

Governo - Salvini furioso col giornalista Rai : “Vergognati - schifoso che non sei altro” : Alla festa della Lega di San Gemini, in provincia di Terni, Matteo Salvini ha risposto al caporedattore di Rai Radio1, Fabio Sanfilippo, che in un post su Facebook lo aveva attaccato così: “Non sai fare nulla, tempo sei mesi e ti spari” fino a tirare in ballo la figlia del leader del Carroccio, “mi spiace per lei, ma avrà tempo di riprendersi, basta farla seguire da persone qualificate”. “Tirare in mezzo una bambina ...

Chef Rubio contro Salvini : "Massima solidarietà per Sanfilippo...ma non ve vergognate?". La ridicola difesa : "Massima solidarietà a Fabio Sanfilippo". Così su Twitter Chef Rubio ha dimostrato di condividere quanto il giornalista di Radio Rai ha scritto in una "missiva", pubblicata sul proprio profilo Facebook e rivolta a Matteo Salvini. "Ti sei impiccato da solo e io ne sono felice. Tempo sei mesi e ti spa

Piero Ignazi commenta il Conte bis : "Il Pd rischia la pelle - mentre Salvini non si scrollerà la sconfitta" : "Quest'operazione è per il Pd ad alto potenziale di guadagno, ma anche di rischio". Paola di Piero Ignazi, politologo dell'Alma Mater di Bologna, che commenta così - sulle pagine del Fatto Quotidiano - il nuovo Conte bis: "Il guadagno è l'egemonia su sinistra e centrosinistra: a sinistra non c'è più

Pensioni ultima ora : Quota 100 Salvini “non tornerà mai più la Fornero” : Pensioni ultima ora: Quota 100 Salvini “non tornerà mai più la Fornero” Pensioni ultima ora – Matteo Salvini ed Elsa Fornero sono due nomi molto frequenti nel dibattito previdenziale del nostro Paese. Il segretario della Lega ha fatto della battaglia contro la riforma Pensionistica approvata dall’allora governo Monti – di cui Fornero era ministro del Lavoro – un caposaldo della sua attività politica. Pensioni ultima ...

Lega - Maroni : “Non mi è piaciuta la mossa di Salvini. Io sarei rimasto al governo” : A Roberto Maroni è piaciusta la scelta di Matteo Salvini di far cadere il governo con il Movimento 5 stelle? “No. Io avrei fatto un’altra mossa cioè quella di rafforzarmi all’interno del Governo magari chiedendo al governo Conte il ministero delle Infrastrutture dopo la vittoria sulla Tav e magari anche il Mef. Penso ci fosse l’opportunità di continuare nell’esperienza di governo“, dice il predecessore dell’attuale segretario ...