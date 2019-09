Giocare Gears 5 in prima persona è possibile | ecco come trasformarlo in FPS

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 9 settembre 2019) Il grande giorno di5 è praticamente dietro l'angolo. Mentre gli utenti aventi diritto all'accesso anticipato - abbonati al Game Pass o acquirenti della Ultimate Edition - si stanno già godendo l'ultima incarnazione della saga sparacchina di casa The Coalition e Microsoft, il titolo sarà infatti disponibile da domani, 10 settembre 2019, solo su PC Windows 10 e Xbox One - con pieno supporto alla più performante Xbox One X. Si tratta del grande ritorno sui nostri schermi di uno dei franchise simbolo del colosso di Redmond nell'universo videoludico, avviato dai ragazzi di Epic Games - sì, gli stessi di Fortnite! - sull'ormai leggendaria Xbox 360. Se insomma i Lancer hanno ricominciato a ronzare sul computer e sulle console della "grande M", è naturale che gran parte della community sia concentrata su5 e su tutti i suoi contenuti, mentre le prime recensioni in ...

