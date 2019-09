Fonte : gossipetv

(Di lunedì 9 settembre 2019) GiovanniattaccaEnardu aIsland Vip: parole forti L’ex storico diEnardu, Giovanniha parlato. L’ex tronista di Uomini e Donne e fidanzato della gemella si è finalmente tolto qualche sassolino dalla scarpa. In molti si aspettavano un suo attacco e le attese non sono state deluse.infatti non … L'articolosull’ex: “Basta che respiri” proviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Conversano, durissimo sull’ex Serena a Temptation: “Basta che respiri” -