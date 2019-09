Tifone Lingling | morti e feriti in Corea del Nord

Fonte : meteoweb.eu

(Di domenica 8 settembre 2019) Indelilha provocato la morte di 5 persone e altre 3 sarebbero rimaste ferite: lo riporta l’agenzia di stampa di Stato KCNA. Le autorità locali hanno reso noto che ilha distrutto, danneggiato oppure inondato 460 case e 15 edifici pubblici. Oltre 46.200 ettari di campi agricoli sono stati devastati. Ilsi è abbattuto sul Paese a partire da sabato, per almeno 10 ore, riporta KCNA. In precedenzaaveva colpito ladel Sud, dove si contano 3 vittime: 160 case sono rimaste senza corrente elettrica, negli aeroporti sono stati cancellati oltre 200 voli, e nei pressi della capitale 38 persone sono state salvate dalle inondazioni. Ilha raggiunto oggi l’area della città di Vladivostok, nell’estremo oriente della Russia. L'articoloindelMeteo Web.

