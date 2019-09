Smart Screen | la smart TV di Huawei | sta per arrivare | ecco la data di lancio

Il tempo della prima TV Huawei è compiuto : come sarà lo Smart Screen ufficiale il 19 settembre : Era nell'aria ma ora ne abbiamo la prima conferma ufficiale. La prima TV Huawei, anche se è decisamente riduttivo chiamarla così, arriverà il prossimo 19 settembre, perché lanciata durante lo stesso evento con protagonista la nuova serie Huawei Mate 30. In realtà l'innovativo dispositivo andrebbe etichettato come Smart Screen e avrebbe in se una serie di funzioni davvero interessanti. La conferma del lancio della prima TV Huawei è giunta da ...

Huawei Smart Screen potrebbe essere una TV con Android : Dal database di Bluetooth SIG arrivano alcune informazioni relative ad una serie di inediti dispositivi che rientrano nella gamma Huawei Smart Screen

Foto dal vivo e specifiche di HONOR Smart Screen trapelate in attesa del lancio : La HONOR Smart Screen TV verrà annunciata ufficialmente il 10 agosto in Cina, intanto in Rete ci sono già Foto e specifiche tecniche.

ScreenCam permette di registrare lo schermo dello Smartphone anche con l'audio interno : ScreenCam è un'applicazione che consente di registrare lo schermo dello smartphone con l'audio proveniente da varie fonti, incluso l'audio interno del dispositivo (richiede root). L'interfaccia permette di scegliere tra diverse risoluzioni, fotogrammi al secondo e bitrate, inoltre è possibile mettere in pausa o riprendere la registrazione senza problemi.

Honor Smart Screen è ufficialmente in preordine con una fotocamera pop-up come Honor 9X : Honor ha annunciato ufficialmente che Smart Screen sarà annunciata il 10 agosto alla Huawei Developer Conference 2019 e ora questa Smart TV è disponibile per il pre-ordine in Cina. Attualmente, la pagina del prodotto non rivela il design della TV ma elenca due versioni (Honor Smart Screen e Honor Smart Screen Pro), il che suggerisce che la versione Pro potrebbe avere un display di maggiori dimensioni.

Tutti i dettagli su HONOR Smart Screen e Huawei Smart Screen - in arrivo tra agosto e settembre : Il CEO di Huawei Consumer Business, Yu Chengdong ha annunciato ufficialmente che Smart screen, la Smart TV di Huawei sarà lanciata nel mercato consumer a settembre di quest'anno. La TV è supportata da tre chipset personalizzati: chip Kirin AI, chip Hongjun Smart e chip Wi-Fi Gigahome, inoltre verrà fornita con GPU Turbo, Link Turbo, Ark Compiler, file system EROFS Super e fotocamera selfie pop-up.

Ecco le immagini di brevetto dello Smartphone dual screen di ZTE : I documenti di brevetto pubblicati la settimana scorsa in Cina dall'agenzia competente CNIPA mostrano le immagini di uno smartphone ZTE piuttosto atipico, con un design a schermo intero frontalmente e un display secondario sul retro che ricorda Meizu PRO 7 Plus del 2017.

Annunciata HONOR Smart Screen - la TV del futuro con supporto 5G : Ormai da mesi si susseguono indiscrezioni secondo cui HONOR si prepara a lanciare una serie di Smart TV e ad inizio agosto sarà finalmente ufficiale

Nuovi brevetti parlano di HONOR Vision e Smart Screen : di cosa si tratta? : HONOR registra i nomi HONOR Vision ed HONOR Smart TV, giusto in tempo per quella che sembra essere la data di lancio del tanto vociferato televisore Smart dell'azienda: un'immagine ambigua fa infatti pensare al 15 luglio.

Il touchscreen di POCOPHONE F1 vi dà problemi? Xiaomi vuole il vostro Smartphone : Se siete tra coloro che hanno problemi con il touchscreen di POCOPHONE F1, Xiaomi vi sta cercando! Potete inviare il vostro smartphone perché venga approfondita la questione.