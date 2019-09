Rissa ad alta quota | due passeggeri fanno a pugni perché voglio l’ultima lattina di coca

Botte e insulti in alta quota - Rissa tra l’equipaggio dell’aereo che abbandona la cabina di pilotaggio - terrore tra i passeggeri : Una furiosa lite tra i componenti dell’equipaggio di un aereo della compagnia nazionale indiana Air India è scoppiato all’improvviso in cabina di pilotaggio. Sembra che a scatenare il tutto sia stata una hostess che ha accusato i due piloti di averla molestata. Prima i componenti dell’equipaggio si sono insultati pesantemente, poi sono passati alle vie di fatto. La lite è successa quando l’aereo era in viaggio tra New Delhi e Sharjah ...

I figli litigano per l’altalena - scatta una Rissa tra genitori : il padre di uno massacrato di botte : Una discussione per futili motivi è finita nel peggiore dei modi, con una vera e propria spedizione punitiva ai danni del padre di un bambino che ne avrà per trenta giorni.

Savona - lite tra bambini per l’altalena scatena una Rissa tra genitori : uomo picchiato da altri 3 papà : È finita in una rissa tra genitori la lite di alcuni bambini per l’altalena: il padre di uno è stato infatti pestato a sangue dai genitori degli altri tre, riportando varie ferite e un trauma cranico. È successo venerdì 9 agosto a Carcare, nella provincia di Savona: le famiglie coinvolte sono tutte di origini albanesi. Tutto è iniziato con una lite tra bambini che si è trasformata in un’accesa discussione tra i genitori, conclusasi ...