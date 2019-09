Palermo vince davanti a 17 mila spettatori

Fonte : ilfogliettone

(Di domenica 8 settembre 2019) Ilbatte 3-2 il San Tommaso nella seconda giornata del campionato di Serie Da quasi 17. Nella prima partita in casa della stagione sono accorsi in 16.735 fra paganti e abbonati per seguire il debutto casalingo del nuovo. Di Ricciardo, autore di una doppietta, e Kraja i gol per i padroni di casa tutti nel primo tempo; Tedesco e autogol di Accardi nella seconda meta' della partita per i campani."Abbiamo fatto un primo tempo di alto livello - dice l'allenatore Pergolizzi - bene soprattutto sull'intensita' e sulla qualita' delle giocate. Poi nel secondo tempo ci siamo piaciuti un po' troppo, ci siamo guardati troppo allo specchio e abbiamo avuto dei tentennamenti soprattutto nel finale. Ci siamo messi in difficolta' da soli e penso che il risultato poteva essere diverso e anche piu' rotondo del 3-0 che era maturato. La squadra ha delle qualita' ...

