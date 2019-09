Ondata di caldo in Francia | 1500 morti nell’estate 2019 | 10 volte meno del 2003

Previsioni Meteo : tra oggi e domani il culmine dell’Ondata di caldo - picchi fino a +37/+38°C [MAPPE e DETTAGLI] : L’azione del fronte subtropicale raggiungerà il culmine tra oggi e domani, mercoledì 21 agosto. I valori pressori, soprattutto alle quote medio-alte, e le termiche un po’ a tutte le quote, saranno quelle più elevate di questa seconda, più veemente ondata di caldo della stagione. Il cuore caldo dell’anticiclone si porrà, in particolare, sulle nostre regioni centrali con massima espressione delle termiche a 850 hp, ossia a 1560 ...

Ondata di caldo record in Giappone : oltre 100 morti a Tokyo : L’Ondata di caldo eccezionale ha provocato ormai 100 morti a Tokyo, in una delle estati più roventi degli ultimi 150 anni. Secondo l’Istituto medico legale, nei 23 comuni della capitale, tra il 1° luglio e il 18 agosto, il numero delle vittime ha raggiunto quota 101, il 90% dei quali over 65, in gran parte deceduti all’interno delle proprie abitazioni. L’Agenzia meteorologica nazionale ha reso noto che, a partire dal 26 ...

Meteo : quinta Ondata di caldo africano in Sicilia : punte di 38 gradi : Meteo, è arrivata la quinta ondata di caldo africano in Sicilia con punte di 38 gradi. Il caldo è previsto fino a fine agosto.

Ondata di caldo africano ma anche temporali : le previsioni meteo : Le regioni del Centro Sud sperimenteranno la quinta Ondata di calore dell'Estate 2019. Poi da giovedì maggiore instabilità...

Nuova Ondata di caldo africano sulla regioni del Centro Sud - temporali a Nord : Roma - L'anticiclone delle Azzorre, garante delle ultime giornate stabili e in prevalenza soleggiate con clima caldo ma senza eccessi, sta per essere sostituito o coadiuvato da quello Nord africano. I primi segnali sono già avvertibili sul finire della settimana, con aria calda che inizia a risalire dal Sahara verso il Centro-Sud Italia, ma sarà dall'inizio della prossima che la fiammata calda inizierà a concretizzarsi. ...

Previsioni Meteo 19-22 agosto : ultima puntata rovente della stagione? Tutti i DETTAGLI sull’Ondata di caldo [MAPPE] : Inizia a prendere piede la nuova ascesa del promontorio anticiclonico subtropicale verso l‘Italia. Le temperature, già calde, continueranno a lievitare soprattutto da lunedì 19 e fino a metà settimana circa, specie sulle aree centro-meridionali, quelle più colpite dall’ondata di caldo. Le giornate con massima espressione anticiclonica, quelle nel corso delle quali si concretizzeranno i valori barici e termici più elevati alle varie ...

Previsioni - da lunedì arriva la quinta Ondata di caldo. Ma è allerta per i temporali violenti : L'estate in questi giorni sembrava aver trovato un buon equilibrio. Ma secondo gli esperti meteo è in arrivo sulla nostra penisola la quinta ondata di caldo africano. La prossima settimana...

Previsioni meteo : nuova Ondata di caldo africano a inizio settimana : La lunga ondata di caldo che ha portato temperature molto elevate per giorni soprattutto al centro-sud Italia ha lasciato il posto a correnti decisamente più fresche e gradevoli giunte...

Ondata di caldo in Giappone : 23 morti e 13mila persone ricoverate : A causa dell’Ondata di caldo che da inizio mese imperversa sull’arcipelago del Giappone, sono stati quasi 13mila i ricoveri in ospedale, ed almeno 23 le vittime negli ultimi 9 giorni. Per la seconda settimana consecutiva il numero di persone che necessitavano di assistenza medica ha superato quota 10mila, registrando picchi di 18.400 a fine luglio, con oltre la metà delle persone interessate sopra i 65 anni di età. A Tokyo si sono ...

Meteo - l’Ondata di caldo ha le ore contate : oggi ancora 8 città con “bollino rosso” - da domani cambia tutto : Il caldo africano ha le ore contate: da domani l’aria fresca raggiungerà l’Italia determinando un decisivo calo delle temperature. oggi ancora 8 città dovranno fare i conti con l’ondata di calore da “bollino rosso”, secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute. L’allerta di “livello 3″, la più elevata, riguarderà Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e ...

Super Ondata di calore - Italia ‘rovente’ con picchi di 50 gradi : la mappa ci mostra il caldo torrido : L'Italia è stata duramente colpita da un'ondata di calore l'11 agosto 2019 che ha portato a picchi di 50 gradi. L'immagine della mappa del nostro Paese 'rovente' è stata pubblicata da CopernicusEMS e dall'Agenzia Spaziale Europea e ci mostra la temperatura percepita al suolo: ecco cosa sta succedendo.Continua a leggere

Allerta caldo - ecco le città italiane da bollino rosso e quando finirà l’Ondata di calore : L'Allerta caldo e il bollino rosso del ministero riguardano per oggi le città di Bolzano, Trieste, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Latina, Rieti, Campobasso, Frosinone e Perugia. Quali sono le temperature per Ferragosto? Per gli esperti le previsioni parlano di un brusco calo delle temperature: fino a dieci gradi in meno.Continua a leggere

Ondata di caldo e afa - gli italiani corrono ai ripari tra fontane e ombrelli. FOTO : Ondata di caldo e afa, gli italiani corrono ai ripari tra fontane e ombrelli. FOTO Nella domenica più calda dell'anno il termometro sfiora i 40 gradi in molte zone del nostro Paese. Otto le città da bollino rosso. Turisti e cittadini combattono l'afa con soluzioni improvvisate, cercando ombra e acqua per ...

Ondata di caldo africano sull’Italia - ma Ferragosto sarà meno bollente : Ondata di caldo africano sull’Italia, ma Ferragosto sarà meno bollente Nella giornata di domenica 11 agosto sono otto le città da bollino rosso con temperature che al Sud sfiorano i 40 gradi. La situazione migliorerà da martedì Parole chiave: meteo ...