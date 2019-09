Non c’è niente di più perfetto della pennica Altro che telegiornale in sottofondo

Formula 1 – Vettel Non ci sta - il tedesco Non accetta le giustificazioni di Leclerc : “Sainz Non c’entra nulla!” : Vettel non accetta le giustificazioni di Leclerc: le parole del tedesco della Ferrari dopo le qualifiche del Gp d’Italia E’ un Sebastian Vettel furioso e deluso, quello che ha parlato alla stampa al termine delle qualifiche del Gp d’Italia. Ieri a Monza il tedesco della Ferrari ha chiuso al quarto posto, alle spalle di Leclerc e dei piloti Mercedes: tutta colpa del suo compagno di squadra? photo4/Lapresse Vettel non ...

Conte 2 - De Luca : “Non c’è più ministra Grillo? Grave perdita - che peccato. Salvini? A Milano spacciatori coi machete - altro che sicurezza” : “Nel nuovo governo c’è stato il cambiamento del ministro della Salute Grillo. Come potete immaginare, è una notizia che mi ha gettato nello sconforto, non ho dormito per 48 ore. Che peccato, ce ne faremo una ragione. Abbiamo avuto questa Grave perdita e ora c’è un nuovo ministro (Roberto Speranza, ndr), una persona garbata e amica. Ma per noi non cambia assolutamente niente “. E’ il commento ironico del presidente ...

Miss Italia 2019 - Carolina Stramare : “Dedico la vittoria a mia mamma che Non c’è più” : “Dedico questa vittoria alla mia mamma, che non c’è più”. Sono le prime parole di Carolina Stramare, eletta Miss Italia 2019, subito dopo la vittoria del concorso di bellezza. La 20enne lombarda è stata ripescata dopo una prima eliminazione dalla giuria tecnica. L'articolo Miss Italia 2019, Carolina Stramare: “Dedico la vittoria a mia mamma che non c’è più” proviene da Il Fatto Quotidiano.

La simulazione di Bonucci in Armenia-Italia - cade a terra per una gomitata che Non c’è : Il difensore della Nazionale al 45esimo del primo tempo cade a terra per una presunta gomitata e fa espellere un calciatore dell’Armenia

C’è poco da esultare - il sovranismo Non è stato sconfitto : La formazione del nuovo governo M5S-PD, guidato da Giuseppe Conte, a nostro parere, non decreta assolutamente la capitolazione della Lega e del suo leader Salvini, come è stato riportato da alcuni giornali italiani e stranieri. Non si tratta della fine di un percorso politico come, agli inizi degli anni ‘90, si è verificato per la DC e per il PSI. Il nuovo governo ratifica solo un avvicendamento, anche se del tutto inaspettato e apparentemente ...

Roma - De Sanctis : “Concluse buone operazioni. Infortuni? Non c’è da preoccuparsi” : “In rosa quest’anno abbiamo quattro giocatori in prestito: Smalling, Zappacosta, Mkhitaryan e Kalinic. Il profilo dei calciatori, il momento della loro carriera e le necessità che avevano sia loro che la Roma ci rendono tranquilli sul fatto che queste siano delle operazioni ben fatte. Siamo convinti di aver fatto tutto nelle modalità migliori per tutti”. Sono le parole del team manager della Roma, Morgan De Sanctis, nel ...

Armenia-Italia - Mancini frena l’entusiasmo : “non vuol dire che Non c’è da migliorare” : Roberto Mancini tiene gli azzurri con i piedi per terra: le parole del ct dell’Italia dopo la vittoria di ieri contro l’Armenia Successo per l’Italia, il quinto consecutivo, ieri contro nel match contro l’Armenia, valido per le qualificazioni ad Euro 2020. La prestazione degli azzurri non fa però impazzire di gioia il ct Mancini, seppur soddisfatto del risultato finale. L’Italia solo sul finale è riuscita a ...

Serie C - il duro sfogo del presidente del Potenza : “Senza strutture Non c’è futuro” : Senza adeguate strutture sportive “non si programma il futuro e non si va avanti: oltre alla differenza di budget che ci divide dalle ‘big’ del campionato, le nostre rivali hanno centri sportivi adeguati, mentre noi facciamo allenare quattro squadre giovanili ogni giorno nello stadio Viviani”. E’ questa una delle riflessioni fatte nel pomeriggio, in una conferenza stampa, dal presidente del Potenza Calcio ...

Mondiali Basket 2019 – L’Italia Non ce la fa! La Serbia è troppo forte : prima sconfitta iridata per gli azzurri - agli ottavi c’è la Spagna : Niente da fare per l’Italia contro la Serbia ai Mondiali di Basket 2019: azzurri ko, agli ottavi sfideranno la Spagna Di certo la sfida tra Serbia e Italia, valida per l’ultima partita della fase a gironi prima degli ottavi di finale, ha regalato tanto spettacolo, ma gli azzurri lasciano il campo con l’amaro in bocca. I tifosi italiani sognavano ben altro risultato, ma Gallinari e compagni nulla hanno potuto contro ...

F1 in tv - GP Italia Monza 2019 : su che canale vederlo gratis e in chiaro. Non c’è la diretta RAI. Palinsesto TV8 : A pochi giorni dallo splendido fine settimana di Spa-Francorchamps, il Mondiale 2019 di F1 si trasferisce immediatamente a Monza, per il tanto atteso Gran Premio d’Italia. Il tracciato brianzolo dovrebbe essere il palcoscenico ideale per assistere ad un’altra grande prestazione delle Rosse e in particolare sarà interessante il confronto interno tra il campione con grande voglia di rivalsa Sebastian Vettel e il giovane fuoriclasse emergente ...

Governo Conte 2 - Di Maio : “Con Beppe Grillo differenze di vedute su programma - ma Non c’è stato bisogno di chiarirsi. Ci vogliamo bene” : “Beppe Grillo? Con lui ci sono state differenze di vedute sui 20 punti, sul programma, ma non c’è stato alcun bisogno di chiarimento”. A rivendicarlo Luigi Di Maio, capo politico del M5s, nel corso della conferenza stampa dopo il via libera degli iscritti M5s su Rousseau al nuovo Governo Conte con il Pd. “Giustamente una persona che guarda avanti come Beppe, guarda quei 20 punti e pensa sempre che siano troppo poco. Ci ...

F1 - Mattia Binotto : “Non c’è un primo pilota in Ferrari - il più veloce è aiutato dal compagno di squadra” : Non ci sono primo e secondo pilota in casa Ferrari, parola di Mattia Binotto. Dopo la bella vittoria di Charles Leclerc nel GP del Belgio, primo successo in carriera per il monegasco e primo sigillo stagionale per il Cavallino Rampante, il team principal ha voluto precisare quali sono i ruoli dei due alfieri attualmente sotto contratto della Scuderia di Maranello: “Leclerc e Vettel hanno e avranno sempre lo stesso trattamento – ha ...

Rifiuti - c’è poco da fare : la bioplastica è cara e Non riciclabile. Ed è un bel problema : Qualche giorno fa Alia, la più grande società toscana che gestisce i Rifiuti urbani, ha invitato i cittadini a mettere i Rifiuti in bioplastica nel contenitore dei Rifiuti non differenziati. Questo ha colto molta gente di sorpresa: come è possibile che un materiale “bio” non si possa riciclare? Il risultato è stato una bella polemica estiva in cui Alia è stata accusata di incompetenza, impreparazione e varie altre nefandezze. Ma, ahimè, quando ...

Di Maio : “Conte il premier migliore per l’Italia. Anche il Pd ha fatto un passo indietro - Non c’è più problema vicepremier” : Il premier incaricato Giuseppe Conte è “il migliore che l’Itali possaa avere in questo momento”. E adesso, Luigi Di Maio guarda “a un governo nel quale, se saranno rispettate i temi e i programmi, potremo fare bene” per il Paese. Il capo politico 5 stelle, dopo le tensioni dei giorni scorsi, si è presentato in diretta su Facebook poco dopo il messaggio del presidente del Consiglio e ha parlato del voto su Rousseau ...