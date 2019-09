Nessuno rifiuterebbe gli accordi di esclusività dell' Epic Games Store

Fonte : eurogamer

(Di domenica 8 settembre 2019) Super Meat Boy Forever è uno dei tanti titoli indipendenti per PC che sarà disponibile in esclusiva temporanea su.Nel corso del recente PAX West 2019 il creatore del gioco, Tommy Refenes, ha spiegato che i termini erano fin troppo vantaggiosi per rifiutare l'accordo proposto da."Mi hanno detto che volevano Super Meat Boy Forever su, ma che sarebbe stato un titoli in esclusiva per un anno. All'inizio non ero molto convinto., afferma Refens in un'intervista con Destructoid.Leggi altro...

