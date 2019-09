Motta e Carolina Crescentini si sposano in Toscana | le nozze segrete dopo due anni d’amore

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 8 settembre 2019) In gran segreto con una cerimonia blindata in un resort in provincia di Grosseto. Così si sono sposati sabato 7 settembre l’attrice 39ennee il cantante Francesco, 32, che hanno una relazione dal 2017. Entrambi elegantissimi in abito bianco firmato Gucci, come specifica Livorno Today che riporta la notizia. Hanno scelto la cerimonia civile e hanno invitato solo pochi intimi: parenti, colleghi e amici del mondo dello spettacolo. Visualizza questo post su Instagram Tic tac. #shh #us Un post condiviso da(@carolcrasher) in data: 5 Set 2019 alle ore 4:19 PDT “Tic tac #shh #us”. È la didascalia di un selfie della coppia pubblicato dall’attrice romana su Instagram il 5 settembre. Le lancette dell’orologio che richiamano al coutdown per un evento, che nessuno aveva però ...

