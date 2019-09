Maltempo in Valtellina e Valchiavenna | crollo termico | neve al Passo dello Stelvio

Maltempo - disagi e danni in Valtellina : 8.50 Superlavoro in Valtellina per i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto operare numerosi interventi a causa del vento forte e di una intensa grandinata. L'area più colpita è stata quella di Morbegno (Sondrio) con auto bloccate sulle strade a causa della caduta di alberi e degli allagamenti, che hanno interessato anche l'area industriale di Colico (Lecco). I Vigili del Fuoco di Morbegno, supportati dai volontari di Talamona, hanno lavorato fino ...

Maltempo Lombardia : vento forte e grandine in Valtellina - allagamenti e disagi : Numerosi interventi dei vigili del fuoco in Valtellina nelle scorse ore, per rimuovere alberi abbattuti dal forte vento e cartelloni pubblicitari sradicati. L’ondata di Maltempo, caratterizzata anche da una violenta grandinata, ha colpito soprattutto l’area di Morbegno (Sondrio): la caduta di alberi e allagamenti ha bloccato la circolazione, e interessato anche l’area industriale di Colico (Lecco). Situazione critica in ...

Maltempo in Valtellina : frana a Valfurva - nessun ferito : Dopo le piogge della notte, una frana si è registrata nel territorio comunale di Valfurva (Sondrio): non si registrano danni o feriti, in quanto, al momento del distacco (intorno alle 7) la SP29 che porta al passo del Gavia era ancora chiusa, in seguito ai provvedimenti decisi lo scorso giugno quando geologi e tecnici di Arpa avevano rilevato dei movimenti nel mega-dissesto del Ruinon. Sono infatti rotolati a valle, sulla strada, massi giganti ...