Volley femminile - Europei 2019 : quanti soldi ha guadagnato L’Italia vincendo il bronzo? Assegno a sei cifre : L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo agli Europei 2019 di Volley femminile e si è assicurata anche un Assegno di 100mila euro. La nostra Nazionale è tornata sul podio continentale a dieci anni di distanza dall’ultima volta e ha potuto festeggiare un traguardo comunque prestigioso grazie al 3-0 rifilato alla Polonia anche se rimane un po’ di amaro in bocca per la semifinale persa ieri contro la Serbia a causa dei troppi ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020. Immobile : “Era un peso non segnare con L’Italia”. Donnarumma : “L’importante era vincere” : L’Italia ha sconfitto la Finlandia per 2-1 nelle Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio, di seguito le dichiarazioni che alcuni azzurri hanno rilasciato ai microfoni della Rai. ARMANDO IZZO: “Non me l’aspettavo di giocare dal primo minuto anche perché il mister la formazione la dice alla fine. Sono contento. Abbiamo fatto un’ottima gara, loro sono una squadra tosta: siamo stati molto bravi a non farli ripartire. Il mister tratta ...

L’Italia vince anche in Finlandia : Tampere, 8 set. (AdnKronos) – L’Italia trova la sesta gioia consecutiva, batte la Finlandia 2-1 grazie al gol di Ciro Immobile, che non segnava in azzurro da due anni, e la rete di Jorginho su calcio di rigore, dopo il momentaneo pareggio di Pukki sempre dal dischetto, e conquista altri tre punti preziosi per ipotecare la qualificazione a Euro 2020, portandosi a 18 punti, +6 proprio sulla Finlandia che non subiva gol dalla gara ...

Volley femminile - Europei 2019 : L’Italia affonda nei suoi errori - la Serbia vince la semifinale. Azzurre per il terzo posto : Il capolavoro non è riuscito, l’Italia non ha compiuto l’impresa e si è dovuta arrendere al cospetto della Serbia nella semifinale degli Europei 2019 di Volley femminile. La nostra Nazionale andava a caccia del trionfo nella rivincita della Finale degli ultimi Mondiali ma purtroppo ha commesso un’infinità di errori ed è stata sconfitta per 3-1 (25-22; 25-21; 21-25; 25-20): la corazzata slava non ha giocato la sua migliore ...

Prima foto di un buco nero : anche L’Italia vince il Breakthrough 2020 - l’Oscar della Scienza : Le scienziate italiane dell'INAF, Elisabetta Liuzzo e Kazi Rygl, hanno vinto il Breakthrough 2020 per la Fisica Fondamentale, l'Oscar della Scienza, per il primo scatto di un buco nero, insieme ad altre 345 persone. Vediamo insieme cosa c'è da sapere su questo premio e sull'immagine che ha dato ragione ad Einstein.Continua a leggere

Volley femminile - Mondiali Under 18 : esordio vincente delL’Italia - USA sconfitti in rimonta : esordio vincente per l’Italia ai Mondiali Under 18 di Volley femminile, le azzurrine hanno sconfitto gli USA per 3-2 (20-25; 21-25, 25-22; 25-23; 15-13) e hanno così compiuto il primo passo verso la qualificazione agli ottavi di finale. A Ismailia (Egitto) il nostro sestetto si è reso protagonista di una rimonta stellare contro le fortissime americane, le ragazze di coach Marco Mencarelli sono risalite dallo 0-2 e si sono imposte al ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : risultati e classifiche di oggi 5 settembre. L’Italia vince a fatica - a valanga Bosnia - Danimarca e Svezia : Si apre la lunga settimana dedicata alle Nazionali per il mondo del Calcio. Nel Vecchio Continente in programma la quinta giornata per le Qualificazioni agli Europei del 2020. oggi la prima tornata di sfide. L’Italia ha vinto nell’anticipo per 3-1, soffrendo, in trasferta con l’Armenia. Nel girone degli azzurri passano anche Bosnia (Dzeko a segno nel 5-0 al Liechtenstein) e Finlandia, prossimo rivale della banda di Mancini, che ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 4 settembre - L’Italia cede con onore alla Serbia. Il Venezuela elimina la Cina! L’Argentina batte la Russia - la Spagna vince soffrendo con l’Iran : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DALLE 13.30 16.37 Finisce qui la nostra DIRETTA di giornata dei Mondiali di Basket, appuntamento a domani! Grazie per averci seguito e buon proseguimento! 16.34 Russia-ARGENTINA 61-69: con una schiacciata su assist di Campazzo Garino mette il punto esclamativo sul match, Argentina al primo posto del gruppo B! 16.33 Russia-ARGENTINA 61-67: ancora ...

Pentathlon - Mondiali 2019 : il Messico vince la staffetta femminile - L’Italia non conclude la prova ed è ultima : Inizia nel peggiore dei modi per l’Italia il Mondiale 2019 di Pentathlon moderno di Budapest (Ungheria). Nella giornata odierna si è partiti con la staffetta femminile alla quale partecipava la coppia composta da Alice Rinaudo (Fiamme Oro) e Francesca Tognetti (Carabinieri). Le nostre rappresentanti non hanno concluso la loro prova, chiudendo in 13esima ed ultima posizione. La medaglia d’oro è andata al Messico con Mariana Arceo e ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 2 settembre - L’Italia vince con l’Angola 92-61. L’Argentina batte la Nigeria con qualche patema : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ANGOLA DEI Mondiali DI Basket 2019 DALLE 9.30 12.31 Si chiude momentaneamente qui la nostra DIRETTA, appuntamento alle 13.30 quando comincerà Serbia-Filippine, partita riguardante il girone dell’Italia! 12.29 Nigeria-ARGENTINA 81-94: seconda vittoria nel girone per i sudamericani, tra loro 23 punti e 10 rimbalzi di Scola, 17 punti di Garino, 14 ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 2 settembre - L’Italia vince con l’Angola 92-61. Argentina in difficoltà con la Nigeria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-ANGOLA DEI Mondiali DI Basket 2019 DALLE 9.30 11.22 Nigeria-Argentina 43-43: Okogie con i suoi 10 punti porta i suoi in parità alla pausa lunga. 11.19 TUNISIA-IRAN 44-35: termina così il secondo quarto del match. 11.16 ITALIA-ANGOLA 92-61: gli azzurri vincono senza troppe difficoltà. Miglior marcatore del match Belinelli con 17 ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - il borsino di OA Sport. Quante medaglie vincerà L’Italia? : I Giochi di Tokyo 2020 si avvicinano. Come sapranno i nostri lettori più affezionati, su OA Sport (nata come Olimpiazzurra nel 2012) le Olimpiadi non durano 16 giorni, bensì 4 anni. Il lungo percorso delle qualificazioni ha preso il via da tempo e l’Italia ha già strappato diversi pass per il Giappone. Non poteva mancare il classico “borsino” ad accompagnarvi da qui fino al luglio del 2020. Quante medaglie vincerà ...

Volley femminile - Europei 2019 : L’Italia vince il girone se… Tutte le combinazioni - decisivo il big match con la Polonia : L’Italia affronterà la Polonia nel match che metterà in palio il primo posto nel girone agli Europei 2019 di Volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo giovedì 29 agosto (ore 21.00) alla Atlas Arena di Lodz per sfidare le padrone di casa nell’incontro decisivo della Pool B, la nostra Nazionale è praticamente certa di affrontare la Slovacchia agli ottavi di finale (salvo miracoli delle ragazze di Fenoglio contro la Russia) ma ...

