Juve | Ramsey scalpita per un ruolo da protagonista contro la Fiorentina

Ramsey Juventus - ecco in che ruolo lo utilizzerà Sarri : ora cambia tutto! : Ramsey Juventus- Dopo una prima parte di ritiro trascorsa in infermeria per risolvere il vecchio infortunio riscontrato in maglia “Gunners“, Ramsey è pronto all’inizio della nuova avventura in maglia bianconera. Come accennato nei giorni scorsi, il centrocampista gallese tornerà a completa disposizione di Sarri già nel corso del prossimo match di campionato contro la Fiorentina. […] More

Juventus - partitella alla Continassa : in gol anche Aaron Ramsey : Da ieri, la Juventus è tornata nel suo quartier generale della Continassa per lavorare in vista della ripresa del campionato. anche oggi i bianconeri hanno ripreso la preparazione senza i nazionali. Il gruppo dunque non è al completo ma può contare nuovamente su Maurizio Sarri che ha ripreso parzialmente a dirigere gli allenamenti. Questo pomeriggio, oltre ai nazionali mancavano anche Gonzalo Higuain e Douglas Costa che stanno godendo ancora di ...

Juventus - infortunio Ramsey : aggiornamenti - c’è la data del ritorno in campo : infortunio Ramsey- Acquistato a parametro zero nel corso dell’estate, con accordo raggiungo già dallo scorso gennaio, Aaron Ramsey è pronto a debuttare in maglia bianconera in una gara ufficiale. Cresce l’attesa tra i tifosi bianconeri per vedere all’opera il centrocampista gallese. Tempi di recupero ancora da valutare, ma la sensazione è che il centrocampista sarà […] More

Juve : Chiellini e De Sciglio infortunati ma Ramsey potrebbe essere pronto per Firenze : La Juventus, dopo la vittoria contro il Napoli, è al lavoro per preparare la terza giornata di Serie A, che la vedrà impegnata in Toscana con la nuova Fiorentina di Rocco Commisso, match previsto per il 15 settembre. Questa sosta per le nazionali sarà molto importante per Maurizio Sarri, non tanto per lavorare con la rosa a disposizione (in quanto molti giocatori saranno impegnati in giro per il mondo con le rispettive selezioni) ma soprattutto ...

Juve : nella lista Champions rischierebbe l'esclusione uno tra Emre Can - Bentancur e Ramsey : Ieri si è conclusa la sessione estiva di calciomercato con la Juventus, che non è riuscita a piazzare coloro i quali sono considerati esuberi, perché non rientrano nei piani del nuovo tecnico Maurizio Sarri. Archiviata la sessione dei trasferimenti, oggi entro la mezzanotte i club partecipanti alla Champions League dovranno presentare la lista Uefa. L'elenco dei bianconeri sarà costituito da 22 uomini, a fronte dei 25 previsti e ciò è dovuto al ...

Mercato estivo concluso : Juventus 'regina' con gli innesti di De Ligt - Rabiot e Ramsey : Il calcioMercato estivo 2019 si è appena concluso e la Juventus pare aver svolto un ottimo lavoro. Sono arrivati giocatori del calibro di De Ligt, Rabiot, Ramsey, Danilo, Buffon e Demiral, senza contare il "ritorno" di Higuain. Non è stato venduto nessuno dei top player a parte Cancelo, mentre la cessione di Kean ha portato nelle casse della Juventus ben 40 milioni....Continua a leggere

Juventus - si ferma Ramsey : ma è solo una lombalgia : La Juventus è al lavoro per preparare l'importante match della seconda giornata di Serie A contro il Napoli, previsto per sabato 31 agosto alle ore 20:45. A tenere banco però in questi giorni è sicuramente il mercato, che chiuderà ufficialmente lunedì 2 settembre. Dopo Alexis Sanchez all'Inter, dovrebbe toccare al Napoli ufficializzare un rinforzo per il settore avanzato: il nome più chiacchierato resta quello di Llorente, lo spagnolo è a ...

Juventus - Sarri è sceso in campo senza dirigere l'allenamento - lombalgia per Ramsey : Quella di oggi è stata una mattinata di intenso lavoro per la Juventus che si è allenata alla Continassa in vista della sfida contro il Napoli. I bianconeri hanno lavorato sotto la pioggia e dopo una prima fase di riscaldamento e il torello si sono dedicati alla tattica. Lo staff bianconero sta cercando di capire quali sono i giocatori più in forma per schierare la formazione migliore. Ad oggi i dubbi in casa Juve sono tre e riguardano difesa, ...

Juventus - infortunio Ramsey : nuovo ko - i tempi di recupero : infortunio Ramsey- Come evidenziato dal sito ufficiale della Juventus, Aaron Ramsey non ha preso parte all’ultimo allenamento della Juventus a causa di un leggero problema di lombalgia. Il centrocampista gallese, non convocato dalla sua Nazionale in vista degli imminenti impegni, difficilmente sarà a disposizione in vista del match di sabato contro il Napoli. L’ex Arsenal, […] More

Juventus - Ramsey si ferma in allenamento : le condizioni del gallese in vista del match con il Napoli : Il centrocampista gallese ha riportato una leggera lombalgia che lo ha costretto a saltare l’allenamento di questa mattina E’ cominciata la marcia di avvicinamento della Juventus alla sfida con il Napoli, big match della seconda giornata di Serie A in programma sabato sera all’Allianz Stadium. Lapresse I bianconeri si sono allenati questa mattina al JTC, concentrandosi su un lavoro tecnico-tattico in vista del confronto ...

Infortunio Ramsey - gli aggiornamenti sulle condizioni del calciatore della Juve : Infortunio Ramsey – La Juventus continua la preparazione per la prossima stagione, la squadra di Maurizio Sarri è reduce dal successo sul campo del Parma ed adesso si prepara per il big match contro il Napoli, partita per le zone altissime della classifica, due squadre in lotta per lo scudetto. Continua la preparazione per la Juventus, lavoro tecnico-tattico, mentre Aaron Ramsey non ha preso parte alla seduta di allenamento a causa ...

TS – Juventus - Ramsey salterà anche il Napoli : Ramsey salterà anche la gara contro il Napoli. La Juventus potrà schierarlo dopo la sosta L’edizione odierna di Tuttosport, riporta che Ramsey sarà a disposizione della Juventus dopo la sosta. La Juve non ha potuto schierarlo all’esordio contro il Parma e non lo avrà a disposizione neanche contro il Napoli. Secondo il quotidiano, il gallese tornerà a disposizione dopo la sosta, quindi, per la gara del 15 settembre contro la ...

Giggs su Ramsey : 'La Juventus è un club fantastico - sarà una grande esperienza per lui' : Nella prima partita di Serie A contro il Parma, Maurizio Sarri ha deciso di affidarsi alla "vecchia guardia": nessuno dei nuovi è stato schierato titolare, mentre nel secondo tempo l'unico ad esordire come nuovo acquisto è stato Adrien Rabiot, entrato al posto di Khedira. I vari Danilo, De Ligt, Demiral sono invece rimasti in panchina, mentre l'altro acquisto a parametro zero, Aaron Ramsey, non è stato convocato. Come è noto infatti il gallese ...

Ramsey - non convocato contro il Parma - scalpita per prendersi la Juve : Oggi, dopo una lunga attesa, la Serie A riapre i battenti con la Juventus che alle ore 18:00 aprirà le danze allo stadio Ennio Tardini. La squadra si presenterà ai blocchi di partenza orfana del nuovo conduttore Maurizio Sarri, alle prese con la polmonite, e di Aaron Ramsey. Il gallese, ingaggiato con la formula del parametro zero a gennaio, in aprile, durante la gara di Europa League Arsenal-Napoli, ha rimediato un infortunio ai flessori della ...