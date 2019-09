US Open – Nadal rende onore a Berrettini | “diventerà un grande | nel primo set sono stato

Fonte : sportfair

(Di sabato 7 settembre 2019) Lo spagnolo ha commentato il successo sual termine del match,ndoal proprio avversario e tessendo le sue lodi Quinta finale a New York per Rafa, che stendee si guadagna la possibilità di giocare per la 27ª volta in carriera l’ultimo atto di uno slam che ha vinto in tre occasioni. Lapresse Niente da fare per Matteoal cospetto dello spagnolo, che rischia solo nelset, quando annulla due set point al romano per poi chiudere prima di chiudere i giochi in tre set. Una partita complicata anche per lo spagnolo, costretto ad ammettere a fine gara di aver avuto anche un pizzico di fortuna: “Matteo ha tutto, diventerà un grandissimo giocatore. Lo è già e ha tanti anni davanti a sé per migliorare ancora” le parole diai microfoni della Espn. “fortunato nelset quando al tie break lui ...

