Ultime Notizie Roma del 07-09-2019 ore 20 | 10

Ultime Notizie Roma del 07-09-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale puntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno 5 dei 13 migranti salvati dal Alan kurdi sono stati evacuati per motivi medici lo conferma Lanza lo staff della SIAE per una settimana e allargo di Malta di conoscere il posto dove sbarcare 4 delle persone evacuate sono minorenni 3 diciassettenne un quindicenne per uno di loro è stata disposta l’evacuazione dopo un ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi : esplosione palazzina a Roma - un ferito - 7 settembre - : ULTIME NOTIZIE e Ultim'ora di oggi, sabato 7 settembre 2019: esplosione in una palazzina a Tor Lupara, alle porte di Roma.

Ultime Notizie Roma del 07-09-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ritrovate l’ascolto della redazione che apre la Luigi in studio l’Italia è chiamata a svolgere nell’Unione Europea un ruolo di primo piano partecipando con convinzione e responsabilità un progetto europeo lungimirante sostenibile ed equilibrato queste le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al Forum Ambrosetti per il capo ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Benevento : morto operaio 57enne - 7 settembre 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Tragedia in un cantiere di Benevento dove un operaio di 57 anni è morto durante i lavori, 7 settembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 07-09-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ritrovati all’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio in apertura andiamo in Medio Oriente dopo il lancio di 5 ragazzi ieri sera da Gaza verso il territorio dello stato ebraico l’esercito israeliano in risposta colpito nella notte diverse postazioni militari di amasse nel nord della striscia di Gaza l’ho fatto sapere il portavoce militare israeliano ...

Sondaggi Politici Elettorali Settembre 2019 : Ultime Notizie su PD - Lega e Movimento 5 Stelle : Oggi ci andremo ad occupare di alcuni dei Sondaggi Politici che riguardano il PD, la Lega ed il Movimento 5 Stelle che possiamo trovare online in questi giorni di inizio Settembre 2019. Politica, nuovi Sondaggi Elettorali Settembre 2019: PD, Lega e Movimento 5 Stelle In conseguenza della caduta del primo governo che vedeva come presidente del consiglio Giuseppe Conte, e alla successiva nascita di un secondo, gli equilibri Politici sono ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi. Gravissimo incidente a Verona : muore 20enne : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Grave incidente d'auto avvenuto nelle scorse ore in provincia di Verona: morta una 20enne, 7 settembre 2019,

Ultime Notizie Roma del 07-09-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale con una buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione dopo il lancio dei cinque ragazzi ieri sera da Gaza verso il territorio dello stato ebraico l’esercito israeliano In risposta ha colpito la notte scorsa diverse postazioni militari di Amazon nel nord della Striscia lo ha fatto sapere il portavoce militare israeliana l’iran avviato come annunciato ...