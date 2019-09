Rafa Nadal ha battuto Matteo Berrettini e si è qualificato alla finale degli US Open

US Open 2019 - Matteo Berrettini battuto in semifinale da Rafa Nadal : Finisce lo splendido US Open di Matteo Berrettini, che è stato sconfitto per tre set a zero da Rafa Nadal. Lo spagnolo, vincitore tre volte di questo torneo, si è imposto con il punteggio di 7-6 6-4 6-1. C'è rimpianto in Berrettini per il primo set, perso al tie-break e con due setpoint a favore. Nadal in finale giocherà con il russo Medvedev.Continua a leggere

US Open 2019 : Matteo Berrettini sfida Rafael Nadal in una semifinale da brividi. Medvedev e Dimitrov a caccia della prima finale Slam : Sarà una notte che l’Italia, a inizio torneo, non avrebbe pensato di vivere così presto: Matteo Berrettini si gioca la prima semifinale Slam della sua vita, a 23 anni e mezzo, dopo aver fatto tesoro di un tabellone ora insidioso ora favorevole, e lo fa sulla superficie che più lo aveva costretto a cedere le armi in questa stagione. Il romano, dopo aver avuto a che fare con Roger Federer nel tempo di Wimbledon, va a scontrarsi con un altro ...

VIDEO Rafael Nadal : “Matteo Berrettini è uno dei migliori giocatori del mondo - dovrò dare il meglio di me stesso per batterlo” : Matteo Berrettini, dopo la fantastica giornata appena trascorsa New York (Stati Uniti), se vorrà continuare il sogno in questo US Open di tennis memorabile dovrà scalare l’Everest e raggiungere la vetta. Sì, perché affrontare in semifinale l’iberico Rafael Nadal ha questa rappresentazione. Il tre volte vincitore dello Slam americano, grande favorito per il successo finale vista l’uscita di scena di Novak Djokovic e di Roger ...

VIDEO Rafael Nadal US Open 2019 : l’intervista in campo dopo la vittoria su Diego Schwartzman : Rafael Nadal si qualifica per la semifinale degli US Open di tennis: l’iberico batte l’argentino Diego Schwartzman nei quarti di finale del torneo maschile al termine di un match lottato per due parziali e concluso sul punteggio di 6-4 7-5 6-2 dopo poco meno di tre ore ed ora sfiderà nel penultimo atto l’azzurro Matteo Berrettini. Di seguito le dichiarazioni di Rafael Nadal in campo a fine match. L’INTERVISTA POST GARA DI ...

Quando Matteo Berrettini giocherà contro Rafael Nadal : Dove e Quando si potrà seguire la partita del 23enne italiano che incontra per la prima volta lo spagnolo nella semifinale degli US Open

Us Open - storica impresa di Matteo Berrettini : il 23enne è il secondo italiano arrivato in semifinale. Sfiderà Rafael Nadal : Di classe, di fisico ma sopratutto di testa. Dopo quattro ore di partita e al quinto match point. impresa storica di Matteo Berrettini nei quarti di finale degli Us Open. L’azzurro n. 25 del mondo batte per 3-6 6-3 6-2 3-6 7-6 (5) il francese, numero 13 del seeding, Gael Monfils e diventa il secondo italiano nella storia a raggiungere la semifinale del prestigioso torneo, 42 anni dopo Corrado Barazzutti nel 1977 (quando però il torneo si giocava ...

US Open – Rafa Nadal ai quarti di finale : Marin Cilic sconfitto al quarto set : Rafa Nadal lascia solo un set a Marin Cilic negli ottavi di finale degli US Open: il maiorchino accede ai quarti e prenota la sfida contro Schwartzman Rafa Nadal accede ai quarti di finale degli US Open. Il tennista maiorchino, attuale numero 2 al mondo, supera l’ostacolo Marin Cilic, campione nello Slam americano edizione 2014. Nadal impiega 2 ore e 52 minuti di gioco per avere la meglio sul numero 23 al mondo, superando il croato con il ...

US Open 2019 : Rafael Nadal conquista i quarti di finale. Lo spagnolo supera Cilic in quattro set : Tutto secondo pronostico o quasi. Rafael Nadal conquista i quarti di finale dello US Open 2019 di tennis: lo spagnolo ha superato in quattro set il n.23 del mondo Marin Cilic (vincitore del Major nel 2014) per 6-3 3-6 6-1 6-2. Non è stato un match nel quale è filato tutto liscio per il n.2 ATP ma, con la consueta grinta e determinazione, il tre volte vincitore dello Slam americano l’ha spuntata, conquistando il nono accesso in carriera a ...

US Open 2019 : Rafael Nadal accede al terzo turno. Kokkinakis si ritira prima di giocare per un problema fisico : Rafael Nadal qualificato al terzo turno dello US Open 2019 senza giocare. Lo spagnolo, numero 2 del ranking, era atteso nella notte italiana dal match che lo vedeva opposto all’australiano Thanasi Kokkinakis (n.203 del mondo). Lo US Open di tennis è su Eurosport | Guarda ora Eurosport su DAZN | Il Primo Mese è Gratis L’aussie, una carriera di infortuni, purtroppo per lui ha tenuto fede alla propria “tradizione” e ha ...

US Open 2019 : il tabellone di Roger Federer e Rafael Nadal. Percorso agevole per l’iberico - Nishikori e Djokovic sulla strada dell’elvetico : Sono i due grandi rivali di Novak Djokovic per la conquista del quarto titolo a Flushing Meadows: Roger Federer e Rafael Nadal, questa volta, hanno avuto in dono la possibilità di non scontrarsi in semifinale perché sorteggiati negli opposti lati del tabellone. Andiamo a vedere cosa riserverà loro l’edizione 2019 dell’ultimo Slam dell’anno. Federer affronterà all’esordio un qualificato, per poi incrociare probabilmente il ...