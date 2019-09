Programmi TV di stasera | sabato 7 settembre 2019 Rai1 e Canale5 omaggiano Mike Bongiorno

Programmi TV di stasera - giovedì 5 settembre 2019. Costanzo e Scotti omaggiano Mike Bongiorno : Mike Bongiorno Rai1, ore 21.25: Don Matteo 11 Fiction del 2017, di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio, Alexis Sweet, con Terence Hill, Nino Frassica. 11×25 Il bambino di Natale: Cosimo viene ricoverato in ospedale, la situazione è grave. Cecchini non si arrende e vuole realizzare l’ultimo desiderio del bambino a cui rimangono poche settimane di vita: festeggiare il Natale con suo padre, ma peccato che sia Ferragosto! Nel ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 4 settembre 2019. Su Canale 5 il terzo film di Windstorm : Windstorm 3 - Ritorno alle Origini - Hanna Binke Rai1, ore 21.10: Claudio Baglioni – Al Centro Dall’Arena di Verona, Baglioni è il protagonista assoluto della serata-evento in cui l’anfiteatro veronese ospita, per la prima volta, un concerto rivoluzionario con il palco “al centro”. Una scena maestosa, unica nel suo genere, composta da 8 pedane nella parte centrale, a creare movimenti verticali di diverse misure e ...

Programmi TV di stasera - martedì 3 settembre 2019. Su Rai2 il Festival di Castrocaro : Belen Rodriguez e Stefano De Martino Rai1, ore 21.25: Scusate se Esisto Film del 2014, di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino, Stefania Rocca, Ennio Fantastichini, Marco Bocci. Trama: Dopo una brillante carriera all’estero, Serena, architetto di talento, decide di ritornare a lavorare in Italia. Il rientro si rivelerà presto difficile fino al giorno in cui incontrerà Francesco, con il quale darà avvio ad una ...

Programmi TV di stasera - lunedì 2 settembre 2019. Al via su Canale 5 La Verità sul Caso Harry Quebert : La Verità sul Caso Harry Quebert - Patrick Dempsey Rai1, ore 21.25: Io che Amo solo Te Film del 2015, di Marco Ponti, con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido, Maria Pia Calzone. Trama: Chiara e Damiano sono due giovani di Polignano a Mare che stanno per sposarsi, ma non sanno che anche i loro genitori, Ninella, madre di Chiara, e don Mimì, padre di Damiano, stavano per farlo tanti anni prima. Il sogno d’amore dei due futuri ...