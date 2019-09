Le corna stanno bene su tutto | il commento di Damante | ' Cose trash scritte solo per soldi'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 7 settembre 2019) "Lesu. Ma io stavo meglio senza!": manca sempre meno all'uscita del libro di Giulia De Lellis e sul web è già polemica. In questi giorni l'influencer romana ha pubblicato tra le proprie storie di Instagram alcuni estratti del suo lavoro, in cui racconta noncome ha scoperto il tradimento dell'ex fidanzato Andrea– e come si è vendicata – ma anche alcuni particolari della quotidianità vissuta insieme al dj veronese. Stando alle dichiarazioni della blogger seguita da oltre quattro milioni di follower, il 'Dama' la costringeva a seguire un regime alimentare piuttosto restrittivo e a dedicarsi a un duro allenamento fisico più giorni a settimana. "Se scoprisse che non mi alleno da settimane mi biasimerebbe come fossi uno scarto", ha scritto tra le righe della sua fatica letteraria. Parole forti, che hanno indignato il pubblico della rete ma che, ...

