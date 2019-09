I vincitori di Venezia 76 | tra «Joker» e impegno politico

Fonte : gqitalia

(Di sabato 7 settembre 2019) Il Leone d'oro quest'anno non ruggisce. Ride. È la risata nera diquella che conquista la prestigiosa giuria della 76 Mostra d'Arte Cinematografica di, che assegna il Leone d'Oro al film di Todd Phillips, che non può non ritirarlo con Joaquin Phoenix, da lui definito «il leone più coraggioso e con la testa più aperta che conosco». Un verdetto prevedibile e insieme spiazzante, ennesima dimostrazione che i film sui supereroi, negativi o positivi che siano, non sono più considerabili un genere per soli fan dei cinecomics, ma lavori artistici godibili a se stanti e premiabili anche dalle elite delle kermesse cinematografiche più selettive al mondo. Il Leone non va a un film che faticherà a circolare nelle sale, come spesso è accaduto, ma a un'opera d'arte che sceglie di tuffarsi a capofitto negli oscuri meandri della malattia mentale, restituendo l'immagine di un uomo e di una ...

repubblica : Venezia 76, la madrina Alessandra Mastronardi: 'I vincitori siamo noi, gli spettatori' [news aggiornata alle 19:55] - ilpost : 'Joker' ha vinto il Leone d'Oro per il miglior film al Festival di Venezia - ilpost : I vincitori del Festival di Venezia -