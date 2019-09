«Tutto il mio folle amore» | on the road per imparare a essere padre

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 6 settembre 2019) Gabriele Salvatores torna alla Mostra del cinema di Venezia, e lo fa con un toccante film "on the", «il mio». Tratto da una storia vera raccontata nel romanzo Se ti abbraccio non avere paura di Fulvio Ervas, il film ruota attorno alla figura di Vincent, un ragazzo affetto da autismo. Nulla è semplice nella vita di Vincent, lo sanno bene i genitori interpretati da Valeria Golino e Diego Abatantuono.cambia quando ilbiologico, Willi alias Claudio Santamaria, si riaffaccia nella sua vita: insieme compiranno un viaggio che si rivelerà allo stesso tempo di condivisione e scoperta reciproca. Willi è conosciuto come "Il Modugno della Dalmazia" e il suo tour strampalato per balere e matrimoni sarà una ghiotta occasione per recuperare il tempo perduto con un figlio sedicenne mai conosciuto. «Ho scelto di girare un film on theper il ...

Totti : L’ho visto crescere... non è possibile!!!! Ti sono vicino amico mio con tutto il ??... Riposa in pace Danilo ???? - matteosalvinimi : #Salvini: Ho quattro inchieste in corso, ma tutto quello che ho fatto è stato per la Difesa, l’Onore e la Dignità d… - LegaSalvini : ??IL CAPITANO, NONOSTANTE LE 4 INCHIESTE, NON MOLLA! #Salvini: Ho quattro inchieste in corso, ma tutto quello che… -